Un tânăr de 17 ani din raionul Soroca a fost reținut în flagrant, în momentul în care ridica droguri de tip sare / Video

 Ofițerii Direcției Investigații „Nord” a INI, în comun cu polițiștii și procurorii din Drochia, au desfășurat o serie de percheziții și acțiuni speciale în cadrul unui dosar penal inițiat pentru circulația ilegală a drogurilor, transmite politia.md.

În timpul perchezițiilor cu care s-a descins la mai multe adrese din orașul Drochia și satul Visoca din raionul Soroca, polițiștii au ridicat: 35 000 lei și 1 500 euro; 10 pachețele de tip zip-lock cu substanțe narcotice ambalate pentru plasare în ascunzișuri; alte pachețele cu rămășițe de droguri; un cântar electronic de înaltǎ precizie și telefoane mobile utilizate în activitatea infracțională.

Totodată, în municipiul Chișinău, a fost reținut în flagrant un tânăr de 17 ani din raionul Soroca, în momentul în care ridica droguri de tip PVP (sare). Asupra acestuia au fost depistate mai multe pachețele cu substanțe narcotice.

Toate probele au fost ridicate și urmează a fi supuse expertizei chimice.

Acțiunile de urmărire penală continuă, în vederea documentării întregii activități infracționale și identificării tuturor persoanelor implicate.


