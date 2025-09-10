Doi vloggeri români, șocați de „palatele” romilor de la Soroca!

„Palatele” romilor din Soroca sunt o atracție pentru turiștii care ne vizitează țara, în special pentru cei care vânează content. O casă inspirat din arhitectura Casei Albe de la Washington, situată în cartierul romilor din Soroca, numit Beverlly Hills, a lăsat mască doi vloggeri români aflați în zonă.

Andreia și Ionuț Chiperi au ajuns la Soroca au descoperit o cultură diferită, au petrecut cu romii și au mâncat mâncare gătită la ceaun, iar cu această ocazie au filmat și în palatul inspirat de Casa Albă, celebru în mediul online. Situat în cartierul Beverly Hills din localitate, palatul este făcut din materiale de cea mai bună calitate și îi fascinează inclusiv pe străinii care vin ca atrași de magnet să-l vadă de aproape.

Însoțiți de mai mulți membri ai comunității de romi din Soroca, tinerii au aflat detalii interesante despre aceste palate. Principalul ghid al bloggerilor le-a spus că are un palat, dar că preferă să stea într-o „casă mică”, în realitate un imobil cu două etaje, transmite cancan.md.

Așa au ajuns și la palatul despre care internauții spun că este inspirat din proiectul Casei Albe de la Washington, clădirea în care trăiesc președinții Statelor Unite ale Americii.

„Ăsta e a unui verișor de-al meu. Mamele noastre sunt surori. E un băiat deștept. El l-a făcut pe un proiect american, ca și Casa Albă. E cu coloane, e într-un stil nici baroc, dar nici rococo, dar un stil modern, un stil frumos”, a spus ghidul.

Bloggerii au aflat cu această ocazie și că multe dintre palatele romilor sunt goale, pentru că proprietarii sunt plecați în străinătate. Mulți romi au ales să plece afară pentru a câștiga bani și pentru o viață mai bună, a fost concluzia care s-a putut desprinde din discuție.

Videoclipul de pe YouTube a adunat peste 300.000 de vizualizări și mii de comentarii. Opiniile spectatorilor au fost împărțite: unii îi admirau pe romi, alții îi criticau și se întrebau cum au acumulat o astfel de avere.