Într-o sîptămână au fost înregistrate 1017 cazuri de COVID-19

Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă supravegherea epidemiologică a infecției COVID-19 și monitorizarea circulației virusului SARS-CoV-2 la nivel național și teritorial.

Conform datelor săptămânale, în perioada 1–7 septembrie 2025 (săptămâna 36/2025), au fost înregistrate 1017 cazuri de COVID-19, ceea ce reprezintă o creștere cu 19% comparativ cu săptămâna precedentă. Din totalul cazurilor, 375 (37%) au fost raportate în rândul copiilor cu vârste de 0–14 ani.

ANSP subliniază importanța vigilenței sporite și recomandă respectarea măsurilor de protecție pentru reducerea riscului de infectare:

  • păstrarea distanței sociale: menținerea unei distanțe sigure față de alte persoane pentru a reduce riscul de transmitere a virusului.
  • evitarea locurilor aglomerate: limitarea participării la evenimente sau vizitării spațiilor aglomerate pentru a minimiza expunerea.
  • respectarea igienei mâinilor: spălarea frecventă și corectă a mâinilor cu apă și săpun sau utilizarea soluțiilor dezinfectante.
  • respectarea igienei respiratorii: acoperirea gurii și nasului în timpul tusei sau strănutului și igienizarea imediată a mâinilor.
  • respectarea măsurilor la locul de muncă: aerisirea regulată a spațiilor închise.
  • aplicarea filtrului de dimineață în instituțiile de educație timpurie și de învățământ: excluderea temporară din colectivitate a copiilor care prezintă simptome de boală.
  • monitorizarea stării de sănătate: consultarea medicului de familie la apariția simptomelor, chiar și ușoare.
  • vaccinarea: efectuarea vaccinării și a dozelor de rapel recomandate pentru prevenirea formelor severe ale bolii.
  • informarea din surse oficiale: accesarea permanentă a informațiilor verificate privind evoluția situației și recomandările actualizate.

ANSP reiterează că vaccinarea împotriva COVID-19 rămâne cea mai eficientă măsură de protecție împotriva formelor grave ale bolii și a deceselor.


