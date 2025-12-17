Condamnat la închisoare pentru că a încercat să sustragă arma unui polițist și l-a lovit cu pumnul în față

Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 32 de ani, acuzat de violență săvârșită asupra unei persoane cu funcție de răspundere.

Prin decizia instanței, inculpatul a fost condamnat la 1 an de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, informează procuratura.md.

Potrivit materialelor cauzei, în noaptea lui 1 mai 2025, ofițerul de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Botanica, aflat în serviciul de noapte, a intervenit ca urmare a unei sesizări privind manifestarea unui comportament agresiv  pe o stradă din municipiul Chișinău. La fața locului au fost identificate mai multe persoane, inclusiv inculpatul, care se aflau în stare de ebrietate, consumând alcool și ascultând muzică. Aceștia nu s-au conformat indicațiilor legale ale poliției și au fost conduși ulterior la inspectorat.

În incinta inspectoratului, inculpatul a continuat să manifeste un comportament agresiv, refuzând să colaboreze. În timpul testării cu aparatul „Drager” pentru stabilirea stării de ebrietate, acesta a încercat să sustragă arma din dotarea polițistului, provocând o altercație fizică, în urma căreia ofițerul a fost lovit cu pumnul în față. De asemenea, inculpatul i-a adresat injurii și amenințări.

Inculpatul și-a recunoscut vina.

Până la pronunțarea unei hotărâri definitive de condamnare, inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție.


