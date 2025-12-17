Avertizare: de astăzi, ora 17:00 și până mâine, ora 11:00 vom avea ceață pe arii extinse

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare meteorologică privind producerea fenomenului de ceață pe arii extinse ale teritoriului Republicii Moldova. Autoritățile recomandă participanților la trafic să manifeste prudență sporită, să adapteze viteza la condițiile de drum și să utilizeze corespunzător luminile de ceață.

Potrivit meteorologilor, avertizarea este valabilă în intervalul 17 decembrie, ora 17:00 – 18 decembrie, ora 11:00, perioadă în care se prognozează ceață densă, cu vizibilitatea redusă până la 200 de metri și mai puțin.