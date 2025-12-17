Avertizare: de astăzi, ora 17:00 și până mâine, ora 11:00 vom avea ceață pe arii extinse

De către
OdN
-
0
61
Soroca în cață, foto T. Mitrofan
Soroca în cață, foto T. Mitrofan

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare meteorologică privind producerea fenomenului de ceață pe arii extinse ale teritoriului Republicii Moldova. Autoritățile recomandă participanților la trafic să manifeste prudență sporită, să adapteze viteza la condițiile de drum și să utilizeze corespunzător luminile de ceață.

Potrivit meteorologilor, avertizarea este valabilă în intervalul 17 decembrie, ora 17:00 – 18 decembrie, ora 11:00, perioadă în care se prognozează ceață densă, cu vizibilitatea redusă până la 200 de metri și mai puțin.

 


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentRușilor li se vor bloca apelurile telefonice din cele 47 de țări „neprietenoase”. Republica Moldova nu se regăsește în această listă
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.