Rușilor li se vor bloca apelurile telefonice din cele 47 de țări „neprietenoase”. Republica Moldova nu se regăsește în această listă

La o reuniune a Consiliului pentru Drepturile Omului, Vladimir Putin a anunțat că Moscova pregătește blocarea apelurilor telefonice din cele 47 de țări „neprietenoase”. Motivul ar fi nerespectarea legislației ruse. Din această listă nu face parte și Republica Moldova.

Vă reamintim că, în ultima vreme au mai fost blocate și alte servicii, cum ar fi Roblox, FaceTime, Snapchat și WhatsApp, iar internetul mobil și serviciile SMS sunt suspendate temporar pentru unii cetățeni care revin din străinătate. Urmează blocarea completă a YouTube.