Condamnare pentru violență în familie: fiica și-a bătut mama

Un conflict izbucnit între mamă și fiică într-o localitate din raionul Florești s-a transformat într-un caz penal de violență în familie. Judecătoria Soroca, sediul Florești, a pronunțat o sentință prin care inculpata a fost condamnată la muncă neremunerată în folosul comunității, după ce și-a agresat mama, provocându-i vătămări corporale.

Potrivit materialelor din dosar, incidentul a avut loc în iulie 2025, atunci când între cele două femei a izbucnit o ceartă în urma căreia fiica și-a lovit mama. Victima a suferit multiple leziuni, inclusiv traumatism cranio-cerebral, contuzii și echimoze, calificate de medicii legiști drept vătămări ușoare ale integrității corporale.

În instanță, inculpata și-a recunoscut vina și a solicitat ca dosarul să fie examinat în procedură simplificată. Aceasta a declarat că regretă faptele comise și a cerut aplicarea unei pedepse sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității.

Judecătorii au reținut că fapta se încadrează în prevederile articolului 201/1 din Codul Penal – violență în familie. Instanța a luat în considerare recunoașterea vinovăției, caracterizarea pozitivă de la locul de trai, dar și faptul că fapta a fost săvârșită în stare de ebrietate. În consecință, inculpata a fost condamnată la 135 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității și obligată să achite 640 de lei cheltuieli judiciare în beneficiul statului.

Totodată, pe durata procesului, a fost instituită și menținută măsura preventivă de a nu părăsi localitatea până la definitivarea sentinței.

Acest caz readuce în atenție gravitatea fenomenului violenței domestice și necesitatea aplicării legii pentru protejarea victimelor. Deși victima și-a retras ulterior plângerea, instanța a subliniat că fapta nu poate fi ignorată, întrucât atentează la solidaritatea familială și la siguranța persoanei. Sentința poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile.