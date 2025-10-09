Ministerul Educației și Cercetării lansează un concurs de eseuri pentru elevii minorităților etnice

De către

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) invită elevii minorităților etnice din instituțiile de învățământ alolingve sau cu predare în limba română să participe la un concurs de eseuri dedicat promovării limbilor materne și a culturii minorităților etnice din Republica Moldova.

Tema primei ediții a concursului este „Casa noastră – Republica Moldova”. Participanții sunt invitați să redacteze eseuri în limba maternă, abordând aspecte legate de specificul limbii, tradițiilor, istoriei și culturii proprii, precum și contribuția acestora la îmbogățirea patrimoniului cultural al țării.

Cerințe pentru eseuri:

Pentru elevii din clasele primare și gimnaziale: o pagină.

Pentru elevii de liceu: 1,5 pagini.

Format: document Word, font Times New Roman, mărime 12, spațiere 1,5.

Documentul trebuie să includă numele și prenumele participantului, instituția de învățământ, clasa și numele conducătorului științific.

Înscriere și transmiterea lucrărilor:

Cererea de participare trebuie expediată până la 15 octombrie 2025 .

Eseurile trebuie trimise până la 24 octombrie 2025 , la centrele lingvistice corespunzătoare: Limba ucraineană: iunyi.doslidnic1@gmail.com, coordonator Diana Ignatenco, tel. 067113911 Limba bulgară: mlizsledovatel.be@gmail.com, coordonator Donca Nikolova, tel. 076885834 Limba rusă: tibuliscaiavalea@rambler.ru, coordonator Valentina Țibulschaia, tel. 079436155 Limba găgăuză și secțiunea multilingvă: tanarulcercetator@gmail.com, coordonator Maria Uzun, tel. 068500727



Lucrările expediate după termenul stabilit nu vor fi acceptate. Fiecare participant poate concura doar într-o singură categorie etnică.

Premierea câștigătorilor va avea loc pe 21 februarie 2026, cu ocazia Zilei Internaționale a Limbii Materne.

Mai multe detalii pot fi obținute de la Ivan Duminica, șeful Serviciului politici în domeniul relațiilor interetnice de la MEC:

Email: ivan.duminica@mec.gov.md

Tel: +37367441717