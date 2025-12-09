Mamă a doi copii minori din Soroca judecată după ce a înjunghiat un bărbat: „Nu am vrut să-l omor”

O femeie a fost condamnată la patru ani de închisoare cu suspendare, după ce a înjunghiat un bărbat în abdomen în timpul unui conflict izbucnit într-o gospodărie din Soroca. Incidentul, petrecut pe 24 iunie 2025, a fost declanșat pe fondul consumului de alcool și al unei dispute legate de bani, iar victima a suferit o plagă penetrantă periculoasă pentru viață.

Judecătoria Soroca a pronunțat sentința în dosarul în care inculpata a recunoscut integral faptele descrise în rechizitoriu. Potrivit documentelor examinate de instanță, conflictul a izbucnit în gospodăria unui cunoscut, unde mai multe persoane consumau băuturi alcoolice. În aceste împrejurări, inculpata și partea vătămată s-au confruntat verbal, iar situația a escaladat rapid.

Instanța consemnează că, în timpul altercației, femeia „i-a aplicat ultimului o lovitură cu un cuțit de bucătărie în regiunea abdomenului, provocîndu-i o plagă penetrantă”. Raportul medico-legal confirmă gravitatea leziunilor, menționând „plagă înțepat-tăiată pe abdomen dreapta, penetrantă în cavitatea abdominală și lezarea ficatului lobul drept”.

În ședința de judecată, inculpata a relatat că incidentul ar fi pornit de la o dispută anterioară: „a cerut să-i mai dea încă 2000 lei, la ce a refuzat… În timpul acesta s-a apropiat de masa pe care se afla un cuțit de bucătărie pe care l-a luat și i-a aplicat o lovitură în regiunea abdomenului… A mai menționat, că nu a avut intenția de a-l omorî… doar să-l sperie”.

Victima a descris scena diferit, declarând că, după un schimb de replici dure, „a observat-o care ținea în mînă un cuțit… la un moment dat ultima s-a apropiat de el și i-a aplicat o lovitură cu cuțitul în regiunea abdomenului”.

Mai mulți martori au confirmat existența conflictului și consumul de alcool, unul dintre aceștia relatând că victima ar fi scotocit în geanta inculpatei înainte de incident. Testul alcoolscopic a arătat că inculpata avea „1,07 mg/l” alcool în aerul expirat la momentul faptei.

După analizarea probelor – inclusiv expertize, declarații, plângeri, fotografii, actele medicale și cuțitul ridicat ca probă – instanța a stabilit că fapta constituie „vătămarea intenționată gravă a integrității corporale sau a sănătății care este periculoasă pentru viață”.

Deși gravitatea faptei este ridicată, instanța a considerat că pedeapsa privativă de libertate nu trebuie executată efectiv. Judecătorul a reținut că inculpata nu are antecedente penale, are doi copii minori la întreținere și a recunoscut integral faptele.

Astfel, femeia a fost condamnată la 4 ani de închisoare, însă „pedeapsa cu închisoarea să nu fie executată, dacă în termenul de probaţiune de 3 ani… nu va săvârşi o nouă infracţiune și va respecta condițiile probațiunii”. Printre obligațiile impuse se numără și aceea „să nu-și schimbe domiciliul fără consimțămîntul organului competent… și să participe la programe probaționale”.

Partea vătămată a solicitat despăgubiri materiale în sumă de 20.000 lei, însă instanța a decis ca aceste pretenții să fie examinate separat, în procedură civilă. În schimb, inculpata va trebui să achite statului 320 lei reprezentând cheltuieli judiciare.

Sentința reflectă aplicarea principiului individualizării pedepsei, instanța apreciind că reeducarea inculpatei poate fi realizată fără încarcerare. Femeia va fi monitorizată de Biroul de Probațiune, iar încălcarea obligațiilor poate duce la anularea suspendării pedepsei. Sentința poate fi contestată în termen de 15 zile.