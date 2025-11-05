Concursul „Făt-Frumos și Ileana Cosînzeana” revine la Drochia

Direcția Cultură și Turism a Consiliului raional Drochia invită toți iubitorii de artă și frumos la un eveniment deosebit dedicat tinerilor din raion. Joi, 14 noiembrie, la ora 16:00, la Centrul Cultural Drochia, va avea loc tradiționalul concurs „Făt-Frumos și Ileana Cosînzeana”.

În cadrul ediției din acest an, pe scenă se vor duela perechi de tineri și tinere din orașul Drochia și din satele Nicoreni, Sofia, Chetrosu, Moara de Piatră și Pelinia. Publicul este invitat să vină și să susțină concurenții, pentru a afla împreună cine va purta titlurile de „Făt-Frumos și Ileana Cosînzeana – 2025”. Evenimentul este organizat în cadrul decadei tineretului, având scopul de a promova implicarea, talentul și energia pozitivă a tinerei generații din raionul Drochia.


