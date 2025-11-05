Cupa, Titlul de campioni ai raionului Soroca, ediția 2025, și patru premii individuale au fost câștigate de fotbaliștii de la EFA!

După ce s-a tras cortina peste ediția din anul 2025 a Campionatului raionului Soroca la fotbal, echipa cea mai galonată a competiției a fost desemnată formația EFA din satul Visoca.

Fotbaliștii din nordul raionului au câștigat Titlul de campioni ai raionului, dar și au intrat în posesia a patru premii individuale, fapt mai rar întâlnit în competițiile de acest rang… Distințiile au fost înmânate la finalul meciului EFA-Speranța, Drochia, din Campionatul Republicii Moldova, Liga a 2-a, Seria Nord, competiție în care EFA este pe locul secund și păstreaza șanse de promovare în Lia 1-a.

Astfel, Cel mai bun jucător al campionatului a fost desemnat GABRIEL BURUIANĂ, Golgheterul campionatului, cu 27 de goluri marcate, a devenit VASILE PAȘA; O distincție specială pentru promovarea fotbalului în raionul Soroca la nivel național și internațional a fost înmânată lui VLAD SAVIȚCHI, iar Titlul de cel mai bun manager a fost acordat lui MARIN SPOIALĂ! Bravos!!!

Vă reamintim că, în Campionatul raionului Soroca la fotbal, ediția 2025, locul II a fost câștigat de echipa FC Vărăncău, iar pe locul III s-a situat FC Șolcani! Felicitări!