În atenția cuplurilor cu „incompatibilitate de caracter”: taxa pentru divorț s-ar putea majora de patru ori!

O decizie în acest sens ar putea fi luată la ședința de astăzi, 5 noiembrie, a cabinetului Munteanu. Autorii proiectului motivează majorarea prin necesitatea acoperirii costurilor reale ale serviciilor și modernizării infrastructurii digitale a ASP.

Astfel, taxa pentru divorț s-ar putea majora de 4 ori. Or, desfacerea căsătoriei în 25 de zile, printr-o declarație comună a soților, costă 210 lei, însă potrivit proiectului, taxa va fi de 900 de lei pentru cererile depuse la ghișeu și 810 lei pentru cele online. În temeiul unei hotărâri judecătorești sau al unei încheieri notariale, procedura va rămâne gratuită.