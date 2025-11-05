Cum să depozitezi corect anvelopele de vară pentru a le prelungi durata de viață

Înlocuirea anvelopelor de vară cu cele de iarnă reprezintă doar primul pas al procesului. Mai dificil este să decideți ce să faceți cu anvelopele de vară și unde să le depozitați. În acest articol, răspundem la toate aceste întrebări.

Ce trebuie să știți despre depozitarea anvelopelor de vară?

Când depozitați anvelopele de vară, este esențial să înțelegeți de ce factori trebuie să le protejați, ce temperatură trebuie menținută în spațiul de depozitare și în ce poziție trebuie păstrate.

Dacă, după schimbarea anvelopelor, vă limitați la a le arunca neglijent în garaj, acest lucru poate afecta negativ proprietățile și caracteristicile lor pe termen lung. Depozitarea incorectă poate duce la deformare, deteriorare sau chiar distrugerea completă a anvelopelor. Luați-vă puțin timp pentru a vă îngriji de anvelopele de vară, astfel încât să nu fie necesar să cheltuiți bani pe reparații sau înlocuiri în sezonul următor.

Temperatura potrivită pentru depozitare

Anvelopele nu trebuie păstrate în aer liber, indiferent de vreme sau dacă sunt acoperite cu huse. Este recomandat să le depozitați într-un loc uscat, ventilat, cu o temperatură moderată, precum un subsol, un garaj, o magazie sau un depozit specializat.

Temperaturi recomandate: între +7°C și +20°C.

între +7°C și +20°C. Ce să evitați: temperaturi mai mici de 0°C sau expunerea directă la razele solare și la surse de căldură.

temperaturi mai mici de 0°C sau expunerea directă la razele solare și la surse de căldură. Expunerea la ultraviolete poate cauza apariția fisurilor fine, ceea ce va afecta siguranța în timpul utilizării.

Evitarea factorilor nocivi

Pentru a proteja anvelopele, țineți-le departe de:

Substanțe chimice (benzină, uleiuri, solvenți).

Obiecte din metal sau lemn.

Echipamente electrice care produc ozon (motoare, pompe, suduri electrice).

Dacă nu aveți altă opțiune decât să le păstrați temporar afară, asigurați-le o suprafață izolată și o copertină. Nu le înveliți în pungi din plastic – folosiți materiale respirabile și o folie impermeabilă.

Controlul umidității

Un alt factor important este nivelul de umiditate din spațiul de depozitare. Umiditatea excesivă poate provoca coroziune, în timp ce aerul prea uscat poate duce la fisuri fine. Ideal, umiditatea ar trebui să fie între 60% și 80%.

Pregătirea anvelopelor înainte de depozitare

Curățare: Spălați anvelopele cu apă și detergent. Îndepărtați praful și murdăria cu o perie sau un burete. Dacă anvelopele sunt pe jante, curățați și discurile de frână. Uscare: Ștergeți anvelopele și jantele cu un prosop și așteptați să se usuce complet înainte de depozitare. Fără tratamente suplimentare: Nu aplicați soluții lucioase sau alte substanțe chimice înainte de depozitare. Acestea pot accelera procesul de degradare.

Depozitarea corectă în funcție de tipul anvelopelor

Anvelope pe jante: Le puteți suspenda pe cârlige, stivui una peste alta sau le puteți păstra în poziție verticală.

Anvelope fără jante: Depozitați-le exclusiv în poziție verticală. Suspendarea sau stivuirea poate provoca deformarea acestora.



Prin respectarea acestor recomandări, veți asigura o durată de viață mai lungă și o performanță optimă a anvelopelor de vară pentru sezonul următor.