Astăzi, 5 noiembrie 2025, guvernul Munteanu se întrunește în prima ședință

Noul Guvern al Republicii Moldova, învestit în funcție la 31 octombrie 2025 se întrunește astăzi, 5 noiembrie, în prima ședință. Aceasta va începe la ora 10.00, iar pe ordinea de zi au fost incluse 14 proiecte.

Printre acestea, Cabinetul i va examina aprobarea Acordului privind controlul coordonat pe teritoriul României în punctul feroviar de trecere a frontierei de stat Cantemir – Fălciu. va aproba proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de facilitate de credit dintre Republica Moldova și Agenția Franceză pentru Dezvoltare privind „Programul pentru tranziția energetică verde”, va iniția negocierile asupra Acordului dintre Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Educației din Republica Populară Chineză privind cooperarea în domeniul predării limbii chineze.

Pe ordinea de zi se regăsește și decizia privind aprobarea proiectului de lege pentru denunțarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale. Executivul va examina modificarea Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire a indemnizației paternale și a Regulamentului privind plata burselor lunare sportivilor de performanță și altele.