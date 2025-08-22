Concert de excepție de Hramul orașului Soroca: Irina Rimes, F.Charm, Catharsis și mulți alții

Pe 28 august, municipiul Soroca va fi în sărbătoare! Locuitorii și oaspeții orașului sunt așteptați în Piața Libertății pentru a marca Hramul Orașului printr-un concert de excepție.

Pe scenă vor urca artiști îndrăgiți atât din Republica Moldova, cât și de peste hotare. Printre invitații speciali se numără Irina Rimes, F. Charm, Nelly Ciobanu, formația Catharsis, Cristina Ciauș, Band Orchestra Soroca și DJ Max Bolotov.

Evenimentul promite să aducă multă voie bună, muzică live și o atmosferă de sărbătoare pentru toate vârstele. Organizatorii îi invită pe toți sorocenii, dar și pe vizitatori, să participe la această zi de neuitat și să celebreze împreună tradiția și bucuria comunității.