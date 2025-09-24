Cod galben de pericol de incendiu, valabil până la sfârşitul lunii septembrie

Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un Cod galben privind pericolul excepțional de incendiu cu caracter natural. Avertizarea este valabilă în intervalul 24–30 septembrie și vizează mai multe zone ale Republicii Moldova, transmite moldpres.md

Meteorologii atenționează că, în această perioadă, condițiile meteo favorizează izbucnirea și extinderea rapidă a incendiilor de vegetație, ceea ce poate pune în pericol atât mediul înconjurător, cât și bunurile populației.

Autoritățile recomandă cetățenilor să evite aprinderea focului în zonele de pădure, pe câmp sau în apropierea spațiilor locuite; să nu arunce resturi de țigări sau alte obiecte aprinse în iarbă uscată; să respecte instrucțiunile emise de serviciile specializate și de administrațiile publice locale.


OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

