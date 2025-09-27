City Quest Descoperă Soroca” ediția a II-a: elevii au pornit într-o cursă contra timpului / VIDEO

Ediția a II-a a competiției „City Quest Descoperă Soroca” a adus din nou emoție, curiozitate și spirit de echipă în rândul elevilor Colegiului „Mihai Eminescu”. Pe 24 septembrie 2025, șase echipe de tineri au pornit într-o adevărată aventură urbană, transformând străzile Sorocii într-un teren al descoperirilor și provocărilor.

Fiecare pas a însemnat un nou indiciu, fiecare indiciu a dus la o nouă probă, iar fiecare probă a scos la iveală creativitatea, inteligența și rezistența participanților. Evenimentul, organizat cu dedicație de profesoara de geografie, Daniela Fiodorciuc, a demonstrat că învățarea nu se limitează doar la sala de clasă, ci poate fi trăită intens prin experiențe practice și interactive. Atmosfera a fost încărcată de entuziasm, competiția s-a desfășurat contracronometru, iar fiecare echipă a descoperit nu doar frumusețile și istoria orașului, ci și puterea prieteniei și a colaborării. „City Quest Descoperă Soroca” a reușit și de această dată să combine utilul cu plăcutul, lăsând amintiri vii tuturor celor implicați.”