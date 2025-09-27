City Quest Descoperă Soroca” ediția a II-a: elevii au pornit într-o cursă contra timpului / VIDEO

Ediția a II-a a competiției „City Quest Descoperă Soroca” a adus din nou emoție, curiozitate și spirit de echipă în rândul elevilor Colegiului „Mihai Eminescu”. Pe 24 septembrie 2025, șase echipe de tineri au pornit într-o adevărată aventură urbană, transformând străzile Sorocii într-un teren al descoperirilor și provocărilor.
Fiecare pas a însemnat un nou indiciu, fiecare indiciu a dus la o nouă probă, iar fiecare probă a scos la iveală creativitatea, inteligența și rezistența participanților. Evenimentul, organizat cu dedicație de profesoara de geografie, Daniela Fiodorciuc, a demonstrat că învățarea nu se limitează doar la sala de clasă, ci poate fi trăită intens prin experiențe practice și interactive. Atmosfera a fost încărcată de entuziasm, competiția s-a desfășurat contracronometru, iar fiecare echipă a descoperit nu doar frumusețile și istoria orașului, ci și puterea prieteniei și a colaborării. „City Quest Descoperă Soroca” a reușit și de această dată să combine utilul cu plăcutul, lăsând amintiri vii tuturor celor implicați.”
Reportaj realizat în cadrul studioului pentru tineri MoJo, de la „Observatorul de Nord”, dacă vrei să faci parte din echipa noastră, ne poți scrie AICI.