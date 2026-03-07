Atenție, șoferi: accesul auto interzis la mai multe licee din Soroca

Șoferii din municipiul Soroca trebuie să fie atenți la noile reguli de circulație din apropierea unor instituții de învățământ. Autoritățile locale au decis instalarea indicatoarelor de „circulație interzisă” la intrarea în perimetrul mai multor licee, iar conducătorii auto care nu vor respecta restricțiile riscă sancțiuni. Măsura urmărește creșterea siguranței elevilor și reducerea traficului auto în zonele frecventate zilnic de sute de copii.

Primăria municipiului Soroca a emis o dispoziție prin care reglementează circulația rutieră în perimetrul unor instituții de învățământ din oraș. Noile măsuri vizează zonele din apropierea liceelor LT „Ion Creangă”, LT „Petru Rareș” și LT „Constantin Stere”.

Conform deciziei autorităților locale, la intrarea în perimetrul acestor instituții vor fi instalate indicatoare rutiere nr. 3.2 „circulație interzisă”, prevăzute în Regulamentul circulației rutiere. Prin această măsură, accesul transportului auto va fi limitat în zonele din jurul școlilor pentru a reduce riscul de accidente și aglomerația din orele de vârf.

Instalarea indicatoarelor a fost pusă în sarcina Secției Amenajare și Înverzire a municipiului Soroca. În același timp, Inspectoratul de Poliție va monitoriza respectarea noii organizări a circulației rutiere și va interveni în cazul încălcării regulilor.

Anterior, autoritățile locale au instituit o comisie care a analizat situația traficului în apropierea instituțiilor de învățământ. Membrii acesteia au evaluat necesitatea instalării indicatoarelor de interzicere a accesului transportului, amplasarea corectă a acestora conform normelor în vigoare și delimitarea unor excepții pentru transportul personalului didactic sau pentru autobuzele destinate transportării elevilor.

Unele indicatoarea erau instalate anterior, dac acum prin această dispoziție, totul a luat forma legală. În urma verificărilor efectuate la fața locului, autoritățile au decis implementarea noilor reguli de circulație pentru a spori siguranța rutieră în zonele frecventate de elevi.

După instalarea indicatoarelor, șoferii care vor ignora semnul „circulație interzisă” și vor intra cu mașina în aceste zone pot fi sancționați conform legislației rutiere. Autoritățile îndeamnă conducătorii auto să fie atenți la noile semne de circulație și să respecte restricțiile pentru a contribui la siguranța elevilor din municipiul Soroca.