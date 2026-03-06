Atenție șoferi: Mâine va fi suspendată temporar circulația rutieră pe o stradă din municipiul Soroca!

De către

Circulația rutieră pe un sector al străzii Mihail Kogălniceanu din municipiul Soroca va fi sistată temporar pe 7 martie 2026, între orele 08:00 și 17:00. Măsura a fost dispusă de autoritățile locale pentru a permite desfășurarea lucrărilor de tăieri de igienă și elagaj ale vegetației din zonă, lucrări menite să asigure întreținerea arborilor și siguranța participanților la trafic.

Circulație suspendată pe un sector important al orașului

Primăria municipiului Soroca a emis o dispoziție prin care anunță suspendarea temporară a circulației rutiere pe o porțiune a străzii Mihail Kogălniceanu. Restricția va fi aplicată pe tronsonul cuprins între Muzeul de Istorie și Etnografie și Cheiul Nistrului.

Decizia a fost luată pentru a permite desfășurarea lucrărilor de tăieri de igienă și elagaj ale vegetației forestiere din sectorul respectiv. Aceste lucrări sunt necesare pentru întreținerea spațiilor verzi și pentru prevenirea eventualelor pericole provocate de arborii deteriorați sau ramurile uscate.

Potrivit dispoziției autorităților locale, lucrările vor avea loc pe parcursul zilei de 7 martie 2026, între orele 08:00 și 17:00, perioadă în care accesul rutier pe sectorul indicat va fi restricționat.

Poliția va monitoriza traficul

Pentru a asigura respectarea restricțiilor și pentru a preveni eventualele blocaje, Inspectoratul de Poliție Soroca va monitoriza circulația rutieră și va interveni conform competențelor.

Totodată, controlul executării dispoziției a fost atribuit unui specialist principal din cadrul Primăriei municipiului Soroca, responsabil de supravegherea implementării măsurilor stabilite.

Dispoziție emisă de administrația locală

Dispoziția privind sistarea temporară a circulației a fost emisă la 5 martie 2026 și este semnată de viceprimarul municipiului Soroca, Ghenadie Mînăscurtă.

Autoritățile locale recomandă șoferilor să evite sectorul menționat în intervalul indicat și să utilizeze rute alternative pentru a preveni aglomerația și întârzierile în trafic.

Restricția temporară de circulație face parte din măsurile de întreținere a infrastructurii urbane și a spațiilor verzi din municipiul Soroca. Deși traficul va fi afectat pentru câteva ore, lucrările sunt considerate necesare pentru siguranța publică și pentru menținerea unui mediu urban bine administrat.