DGLC Soroca: consiliul de administrație și cenzorii, mai scumpi decât întreținerea autospecialelor

La Direcția Gospodăriei Locativ Comunale Soroca, plata pentru activitatea consiliului de administrație și a cenzorilor, este mai scumpă ca întreținerea tuturor autospecialelor. Este o situație ieșită din comun, mai ales că patru din cei șase membri sunt consilieri raionali activi, iar Consiliul Raional a decis că membrii consiliilor de administrație și ai comisiilor de cenzori ale instituțiilor publice din subordine să activeze pe bază de voluntariat. Faptul că au fost delegați de Consiliul Municipal, poate da legalitate, dar nu și moralitate.

Acum un an, la ședința din 30 iulie 2024, Consiliul Municipal Soroca a luat decizia de desemnare a membrilor pentru consiliul de administrație și comisia de cenzori pentru Întreprinderea Municipală „Direcția Gospodăriei Locativ Comunale Soroca”. Astfel Ion Manea (consilier raional de la Platforma pentru Demnitate și Adevăr), Denis Pasincovschi (consilier raional de la Partidul Socialiștilor din Republica Moldova), Mihail Popovschi (fost consilier raional de la Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, în prezent angajat al întreprinderii) au fost desemnați ca membri ai Consiliului de Administrație, iar Olga Ceban (consilier raional de la Partidul Socialiștilor din Republica Moldova), Elena Саun (consilier raional de la Partidul Socialiștilor din Republica Moldova) și Ion Gulica (fost director al Internatului Psihoneurologic din satul Bădiceni) au fost votați ca membri ai comisiei de cenzori.

În anul 2024 consiliul de administrație și comisia de cenzori s-au întrunit în opt ședințe, în mediu cam două ședințe pe trimestru, pentru care fiecare membru a primit câte 3500 lei lunar. Pe lângă aceasta, după cum se spune în răspunsul DGLC Soroca, aceste șase persoane „au fost mereu într-o strânsă colaborare, iar la necesitate cu prezență fizică sau telefonică”.

În total pentru activitatea consiliului de administrație și a comisiei de cenzori ai Direcției Gospodăriei Locativ Comunale Soroca au fost cheltuiți în anul 2024 o sumă care ajunge la 252 mii lei. Mult sau puțin? În comparație cu consilierii municipali delegați în activități similare pe bază de voluntariat de Consiliul Raional, este prea mult.

Pentru a înțelege ce înseamnă acești bani pentru Direcția Gospodăriei Locativ Comunale Soroca am analizat raportul cheltuielilor pentru anul trecut, astfel am aflat că pentru întreţinerea autospecialelor s-au cheltuit 238 mii lei, ceea ce este cu 14 mii lei mai puțin decât pentru cei șase membri delegați de autoritățile municipale.

Probabil că întreținerea mai ieftină a celor șase autospeciale decât a celor șase membri ar fi un lucru firesc, dacă am fi avut un parc auto modern, dar în realitate majoritatea sunt niște hârburi, și cer mulți bani pentru întreținere. Este de menţionat faptul că parcul auto al întreprinderii municipale DGLC Soroca este într-o stare deplorabilă, având șase autospeciale, dintre care jumătate mai vechi de patru decenii. Două dintre aceste autospeciale sunt de model Mercedes, și după cum spun reprezentanții instituției sunt într-o stare satisfăcătoare, dar cele patru GAZ-uri, “sunt într-o stare nesatisfăcătoare și sunt reparate sistematic pentru fi puse în funcţie”. Deci, sunt cheltuieli mari pentru întreținerea celor șase autoutilitare, dar mai mici ca pentru cei șase delegați de Consiliul Municipal Soroca.

Îndemnizațiile de la DGLC se regăsesc și în declarațiile de venituri și avere depuse de consilieri la Agenția Națională de integritate, care variază de la 35000 la 56000 lei.

Am încercat să discut cu reprezentanții Consiliului de Administrație și ai Comisiei de Cenzori, printre cei care au acceptat să vorbească este Ion Manea. Iată opinia sa referitor la acest subiect.

“Consider că este nevoie de Consiliu de Administrație, deoarece conform statutului Întreprinderii Municipale administratorul are atribuțiile sale, iar noi le avem pe ale noastre. Toate cheltuielile, modificările, în ceea ce ține de cheltuielile adăugătoare, salarizarea unor categorii de oameni se face cu coordonarea noastră. Noi suntem din exteriorul întreprinderii și vedem lucrurile altfel, decât le vede administratorul sau conducerea. Consider că noi, consiliul de administrație și comisia de cenzori, pe drept îndreptățim cheltuielile care se fac, suma poate părea mare, dar noi primim 3500 lei lunar. Noi la începuturi am activat fără salariu, pe urmă lucrurile au mers altfel, cu ajutorul propunerilor noastre lucrurile merg destul de bine în ultimul timp, orașul se salubrizează. Dacă și colegii vor vrea să ne dezicem de salarii, ne vom dezice, dacă o să ceară timpul. Oricum, decizia aparține Consiliului Municipal, care a decis componența nominală și salarizarea noastră. Noi ne întâlnim uneori de două ori pe săptămână, dar obligatoriu în fiecare lună. Dacă este necesitate putem și mai des” spune consilierul raional.

Una dintre întrebările adresate Primăriei Municipiului Soroca, la care nu am primit răspuns nici până astăzi, este – care au fost criteriile profesionale pentru selectarea acestora și cine i-a înaintat (în baza căror cereri, procese verbale)? Probabil nu am primit răspuns fiindcă este o întrebare retorică iar restul este și așa evident.