Certificatul veterinar pentru mișcarea animalelor din gospodăriile casnice va fi gratuit, începând cu 23 august

Proprietarii de animale din gospodăriile non-profesionale nu vor mai plăti pentru certificatul veterinar necesar la mișcarea acestora. Începând cu 23 august 2025, serviciul va fi oferit gratuit de subdiviziunile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), ca urmare a modificării Legii nr. 221/2007, transmite moldpres.md

„Până în prezent, obținerea certificatului implica costuri între 51 și 200 de lei, în funcție de specie și numărul de animale. Noile prevederi completează pachetul de servicii veterinare oferite gratuit de stat, alături de identificarea și înregistrarea animalelor din gospodăriile casnice”, explică ANSA.

Potrivit instituţiei, măsura aduce avantaje directe pentru cetățeni și sănătatea publică.

„Este vorba de reducerea cheltuielilor – acces liber la servicii esențiale pentru bovine, ovine, caprine, porcine și cabaline; trasabilitate îmbunătățită – monitorizarea mai eficientă a circulației animalelor și a produselor de origine animală; prevenirea bolilor – control mai strict pentru depistarea și combaterea bolilor care pot afecta atât animalele, cât și oamenii. „Această decizie sprijină fermierii din mediul rural și întărește sistemul de siguranță alimentară al țării”, estimează ANSA.

Proprietarii sunt îndemnați să contacteze medicii veterinari din cadrul subdiviziunilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor pentru a beneficia de serviciile gratuite. Măsura se aplică exclusiv gospodăriilor non-profesionale, în conformitate cu legislația în vigoare.