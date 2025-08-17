Top 7 cărți care au cucerit cititorii în vara 2025

Vara 2025 a adus în prim-plan lecturi diverse – de la thrillere care te țin cu sufletul la gură, la romane inspiraționale și povești care schimbă perspectiva asupra lumii. Librăriile și platformele online au fost dominate de titluri ce au stârnit conversații aprinse și recenzii entuziaste.

Pe fondul vacanțelor și al timpului petrecut la plajă, în grădină sau în cafenele, cititorii din România și din întreaga lume au ales cărți care îmbină suspansul cu reflecția, evadarea cu inspirația. Iată care sunt cele 7 titluri ce au marcat vara 2025.

1. „Insula umbrelor” – John Grisham

Un thriller juridic cu acțiune pe o insulă izolată, unde un proces controversat scoate la iveală secrete întunecate. Tensiunea și răsturnările de situație fac din această carte o alegere perfectă pentru fanii suspansului.

2. „Sub cerul de jad” – Lisa See

O poveste emoționantă despre prietenie, sacrificiu și destin, plasată în China anilor ’30. Romanul combină istoria cu detalii culturale fascinante.

3. „Efectul fluturelui” – Yuval Noah Harari

Noul volum al celebrului autor explorează cum deciziile individuale și inovațiile tehnologice pot rescrie viitorul omenirii. O lectură esențială pentru cei interesați de prezent și viitor.

4. „Pădurea interzisă” – Kristin Hannah

Autoarea revine cu un roman plin de emoție, despre supraviețuire, iubire și puterea de a lua viața de la capăt.

5. „Viața secretă a marilor orașe” – Robert Macfarlane

Un eseu urbanistic și cultural despre cum spațiile în care trăim ne modelează personalitatea și alegerile.

6. „Ultimul martor” – Paula Hawkins

Un nou roman polițist cu multiple perspective narative, în care adevărul se dezvăluie treptat, pe fundalul unui mister captivant.

7. „Lecții de frumusețe imperfectă” – Rupi Kaur

O colecție de poezii și reflecții vizuale despre vulnerabilitate, iubire de sine și reconectarea cu propria identitate.

Fie că alegi să călătorești în lumi imaginare sau să reflectezi asupra realității contemporane, aceste titluri au ceva în comun: îți vor rămâne în minte mult timp după ce ai întors ultima pagină. Vara 2025 a demonstrat că pasiunea pentru lectură rămâne o constantă, indiferent de formatele și tendințele editoriale.