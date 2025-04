Centrul de Resurse pentru Tineri și Femei „DACIA” a găzduit o activitate despre violența școlară / GALERIE FOTO

Astăzi, Centrul de Resurse pentru Tineri și Femei „DACIA” din Soroca a găzduit o sesiune de informare destinată elevilor, cu tema „Prevenirea timpurie și intervenția adecvată în cazuri de violență la școală”. Evenimentul a adunat elevi de la Colegiul „Mihai Eminescu” și Liceul Teoretic „Constantin Stere”, care au discutat, au analizat și au lucrat împreună pentru a înțelege mai bine problema violenței în mediul școlar.

Sesiunea nu a fost doar o prezentare teoretică – elevii au fost implicați activ în discuții și activități de grup. Au analizat situații reale sau ipotetice de violență, au identificat soluții și au reflectat asupra propriului comportament. Fiecare echipă și-a exprimat ideile și a venit cu propuneri despre cum pot fi prevenite conflictele în școli.

Pe parcursul întâlnirii, s-a vorbit despre tipurile de violență – verbală, fizică, psihologică sau online – și despre efectele negative pe care le are asupra celor implicați. De asemenea, tinerii au aflat cum pot reacționa corect atunci când sunt martori sau victime ale unor situații de acest gen.

Alexandra Cojocaru, elevă participantă: „Activitatea de astăzi ne-a ajutat să înțelegem mai bine cât de gravă este violența și cât de important este să o prevenim. Am învățat că fiecare dintre noi are un rol important în promovarea respectului, dialogului și empatiei. Violența nu este niciodată o soluție – cuvintele și înțelegerea pot construi mult mai mult decât furia sau agresivitatea. Sper ca ceea ce am discutat azi să ne ajute să fim mai atenți unii cu alții și să alegem întotdeauna calea păcii.”