Ce trebuie să facă cetățenii dacă sunt diferențe între datele de pe factură și cele de pe contor – Energocom vine cu precizări

Compania Energocom a venit cu precizări privind facturarea consumului de gaze, în condițiile în care mai mulți cetățeni au reclamat unele neclarități. Compania a îndemnat consumatorii să semnaleze cazurile în care sunt înregistrate diferențe între consumul de gaze naturale indicat pe factură și cel de pe contor, transmite moldpres.md

„Înțelegem că situațiile legate de facturarea consumului de gaze pot crea neplăceri și disconfort. Vă asigurăm că suntem aici pentru a vă oferi suportul necesar și pentru a vă explica procesul în mod transparent”, a comunicat Energocom.

Potrivit companiei, procesul de citire a contoarelor și transmiterea datelor de consum către furnizor este reglementat și realizat de Operatorul Sistemului de Distribuție (OSD) cum ar fi „Chișinău-Gaz” SRL, „Bălți-Gaz”SRL, „Cahul-Gaz”SRL etc. Astfel, furnizorul emite facturile pe baza datelor transmise de OSD, care are responsabilitatea citirii și verificării contoarelor. În cazul unor neconcordanțe, OSD-ul verifică și recalculează consumul, dacă este necesar.

„Dacă observați diferențe între consumul indicat pe factură și cel de pe contor, vă rugăm să ne comunicați situația. Noi colaborăm direct cu OSD-ul pentru a semnala aceste neconcordanțe și pentru ca datele să fie corectate în luna următoare sau în facturile viitoare, astfel încât consumul să corespundă realității”, a anunțat Energocom.

În anumite cazuri, citirea nu este posibilă (de exemplu, lipsa accesului la contor), ceea ce poate genera diferențe între consumul real și cel reflectat pe factură. În asemenea situații, cetățenii sunt îndemnați să contacteze operatorul de distribuție pentru verificări tehnice și corectarea eventualelor erori. Totodată, consumatorii trebuie să permită accesul pentru înlocuirea echipamentului de măsurare, dacă acesta și-a depășit termenul de valabilitate sau nu a putut fi citit.

Furnizorul a mai precizat că în cazurile în care suma achitată depășește consumul real, diferența va fi considerată avans pentru consumul viitor și reflectată în facturile următoare.

„În calitate de furnizor, rolul nostru este de a emite facturi corecte pe baza datelor primite de la Operatorul Sistemului de Distribuție (OSD). Dacă suma achitată depășește consumul real, diferența va fi considerată avans pentru consumul viitor și reflectată în facturile următoare”, a explicat Energocom.

Consumatorii care au neclarități privind facturarea pot contacta compania Energocom, apleând la Call-Centru Energocom: 1304, prin email: cancelaria@furnizare.energocom.md, sau în cabinetul personal: my.energocom.md.