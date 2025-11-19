Tarifele la gaz, căldură și lumină ar urma să fie micșorate în scurt timp

SA „Energocom” ar putea solicita în scurt timp reducerea tarifelor la gazele naturale, măsură care ar urma să ducă treptat și la scăderea tarifelor la energia electrică și termică, informează deschide.md. Declarația aparține membrului Consiliului de administrare al companiei, Alexandru Slusari.

Contactat de reporterii Deschide.MD, Slusari a precizat că „Energocom” urmează să finalizeze în această săptămână toate calculele privind noul tarif la gaz. Potrivit estimărilor preliminare, prețul mediu de achiziție a gazelor pentru perioada rece ar urma să fie sub 400 de euro pentru 1000 m³.

Reprezentantul companiei afirmă că „Energocom” își dorește o reducere cât mai rapidă a tarifului la gaz, întrucât aceasta ar contribui la micșorarea tarifelor la energia termică și electrică produsă de CET-uri.

De menționat că, pentru acest an, tariful în vigoare a fost calculat în baza unui preț mediu de achiziție a gazelor de aproximativ 500 de euro/1000 m³.


