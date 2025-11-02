Ce rol au Vitaminele B pentru organism. Cum văd specialiștii introducerea lor într-o dietă echilibrată

Acest complex de vitamine ajută corpul să funcționeze la capacitate maximă. Află ce rol au Vitaminele B pentru organism și cum le poți introduce în dieta ta. Cu toate că multe dintre componente le găsim și în alimente, specialiștii sugerează că suplimentele vin să completeze întregul tablou.
Fiecare dintre Vitaminele B contribuie la funcționarea corectă a corpului. Energia, funcția creierului și celulele, toate sunt ajutate în acest fel. Infecțiile sunt astfel încetinite sau chiar stopate.
Ce rol au Vitaminele B pentru organism
Vitaminele din complexul B, în special acidul folic și vitamina B12, sunt importante pentru persoanele însărcinate sau care alăptează. Aceste vitamine pot contribui la dezvoltarea creierului fătului și pot reduce riscul apariției defectelor congenitale.
Pentru persoanele aflate în timpul sarcinii, vitaminele B pot, de asemenea, să ajute la menținerea nivelului de energie, la ameliorarea grețurilor și la reducerea riscului de preeclampsie. Vitaminele B ajută la creșterea nivelului de testosteron la bărbați, arată cei de la Healthline.com. Acesta scade în mod natural odată cu vârsta.
În funcție de numărul lor, este recomandată o cantitate diferită de fiecare parte.
Aportul zilnic recomandat pentru femei este următorul:
- B1 (tiamină): 1,1 mg
- B2 (riboflavină): 1,1 mg
- B3 (niacină): 14 mg
- B5 (acid pantotenic): 5 mg
- B6 (piridoxină): 1,3 mg
- Biotină: 30 mcg
- Acid folic: 400 mcg
- B12 (cobalamină): 2,4 mcg
Pentru bărbați este recomandat următorul aport zilnic:
- B1 (tiamină): 1,2 mg
- B2 (riboflavină): 1,3 mg
- B3 (niacină): 16 mg
- B5 (acid pantotenic): 5 mg
- B6 (piridoxină): 1,3 mg
- Biotină: 30 mcg
- Acid folic: 400 mcg
- B12 (cobalamină): 2,4 mcg
Ce alimente conțin Vitaminele B
Multe alimente conțin vitamine din complexul B. Cel mai bine este să îți iei vitaminele B din surse alimentare variate, pentru a te asigura că obții suficient din fiecare tip.
Câteva alimente bogate în vitaminele B includ:
- laptele
- brânza
- ouăle
- ficatul și rinichii
- carnea, cum ar fi puiul și carnea roșie
- peștele, precum tonul, macroul și somonul
- fructele de mare, precum stridiile și scoicile
- legumele verzi închise la culoare, precum spanacul și varza kale
- legumele precum sfecla, avocado și cartofii
- cerealele integrale
- leguminoasele, cum ar fi fasolea roșie, fasolea neagră și năutul
- nucile și semințele
- fructele, precum citricele, bananele și pepenele roșu
Simptomele deficienței de Vitamine B
Majoritatea oamenilor obțin suficienți nutrienți din complexul de vitamine B printr-o dietă echilibrată. Totuși, este posibil să apară o deficiență, mai ales dacă:
- ai anumite afecțiuni medicale, cum ar fi anemia pernicioasă sau boala Crohn
- iei anumite medicamente, cum ar fi inhibitorii pompei de protoni
- urmezi o dietă strict vegană sau vegetariană
Următoarele simptome pot indica faptul că nu primești suficient din vitaminele B:
- oboseală
- slăbiciune
- dispnee (senzație de lipsă de aer)
- palpitații
- pierderea poftei de mâncare
- dureri de cap
- ulcerații bucale
- limbă umflată