Ce rol au Vitaminele B pentru organism. Cum văd specialiștii introducerea lor într-o dietă echilibrată

Acest complex de vitamine ajută corpul să funcționeze la capacitate maximă. Află ce rol au Vitaminele B pentru organism și cum le poți introduce în dieta ta. Cu toate că multe dintre componente le găsim și în alimente, specialiștii sugerează că suplimentele vin să completeze întregul tablou.

Fiecare dintre Vitaminele B contribuie la funcționarea corectă a corpului. Energia, funcția creierului și celulele, toate sunt ajutate în acest fel. Infecțiile sunt astfel încetinite sau chiar stopate.

Ce rol au Vitaminele B pentru organism Vitaminele din complexul B, în special acidul folic și vitamina B12, sunt importante pentru persoanele însărcinate sau care alăptează. Aceste vitamine pot contribui la dezvoltarea creierului fătului și pot reduce riscul apariției defectelor congenitale. Pentru persoanele aflate în timpul sarcinii, vitaminele B pot, de asemenea, să ajute la menținerea nivelului de energie, la ameliorarea grețurilor și la reducerea riscului de preeclampsie. Vitaminele B ajută la creșterea nivelului de testosteron la bărbați, arată cei de la Healthline.com. Acesta scade în mod natural odată cu vârsta. În funcție de numărul lor, este recomandată o cantitate diferită de fiecare parte. Aportul zilnic recomandat pentru femei este următorul: B1 (tiamină): 1,1 mg

B2 (riboflavină): 1,1 mg

B3 (niacină): 14 mg

B5 (acid pantotenic): 5 mg

B6 (piridoxină): 1,3 mg

Biotină: 30 mcg

Acid folic: 400 mcg

B12 (cobalamină): 2,4 mcg Pentru bărbați este recomandat următorul aport zilnic: B1 (tiamină): 1,2 mg

B2 (riboflavină): 1,3 mg

B3 (niacină): 16 mg

B5 (acid pantotenic): 5 mg

B6 (piridoxină): 1,3 mg

Biotină: 30 mcg

Acid folic: 400 mcg

B12 (cobalamină): 2,4 mcg