„Când realitatea devine poveste” – întâlnire cu scriitoarea Lucreția Bârlădeanu la Soroca

Astăzi, 22 august 2025, Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” din Soroca a găzduit o întâlnire de suflet cu scriitoarea Lucreția Bârlădeanu, în cadrul Programului Național LecturaCentral (ediția a VIII-a, februarie – decembrie 2025). Evenimentul, desfășurat sub genericul „Când realitatea devine poveste”, a reunit numeroși cititori și iubitori ai creației sale, care au venit să o asculte și să dialogheze cu autoarea.

Moderatoarele evenimentului au fost Viorica Gaja, directoarea Bibliotecii Municipale „Mihail Sadoveanu”, și Larisa Prisacari, șef serviciu activitate metodologică.

În cadrul întâlnirii, Lucreția Bârlădeanu a vorbit despre viața sa, despre parcursul literar și despre volumele publicate, împărtășind publicului frânturi din experiențele care i-au inspirat scrierile. Un moment deosebit l-a constituit prezentarea romanului „Regele Balului”, o lucrare care urmează să apară la începutul lunii septembrie și care are o puternică încărcătură autobiografică, fiind dedicată tatălui autoarei.