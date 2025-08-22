„Când realitatea devine poveste” – întâlnire cu scriitoarea Lucreția Bârlădeanu la Soroca

De către
Elena Cornea
-
0
34

Astăzi, 22 august 2025, Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” din Soroca a găzduit o întâlnire de suflet cu scriitoarea Lucreția Bârlădeanu, în cadrul Programului Național LecturaCentral (ediția a VIII-a, februarie – decembrie 2025). Evenimentul, desfășurat sub genericul „Când realitatea devine poveste”, a reunit numeroși cititori și iubitori ai creației sale, care au venit să o asculte și să dialogheze cu autoarea.

Moderatoarele evenimentului au fost Viorica Gaja, directoarea Bibliotecii Municipale „Mihail Sadoveanu”, și Larisa Prisacari, șef serviciu activitate metodologică.

În cadrul întâlnirii, Lucreția Bârlădeanu a vorbit despre viața sa, despre parcursul literar și despre volumele publicate, împărtășind publicului frânturi din experiențele care i-au inspirat scrierile. Un moment deosebit l-a constituit prezentarea romanului „Regele Balului”, o lucrare care urmează să apară la începutul lunii septembrie și care are o puternică încărcătură autobiografică, fiind dedicată tatălui autoarei.


  • ETICHETE
  • EC
Articolul precedentVladimir Ivanov: „Cu rapița Dekalb am obținut peste 4 t/ha. Am ales hibridul pentru noul sezon”
Articolul următor
Elena Cornea
Elena Cornea

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.