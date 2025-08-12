Cadrele de conducere din învățământul general din Florești, instruite pentru un leadership mai puternic / GALERIE FOTO

De către
Elena Cornea
-
0
62

La Florești a avut loc o nouă sesiune de instruire destinată cadrelor de conducere din învățământul general, desfășurată la terasa „La Român”. Programul a avut ca scop asimilarea și aplicarea eficientă a instrumentului TEACH în activitatea de management, pentru îmbunătățirea proceselor administrative și a calității actului educațional.

Organizatorii subliniază că, deși structura cursului rămâne aceeași, fiecare formare este unică, fiind modelată de interacțiunile, întrebările și experiențele participanților. Astfel, conținutul valoros este livrat cu flexibilitate, adaptându-se ritmului și provocărilor fiecărui grup.

„Aceasta este esența formării cu impact – conținut constant în calitate, dar flexibil în livrare”, au menționat trainerii, evidențiind importanța abordării personalizate în dezvoltarea competențelor de leadership în educație.


Articolul precedentPagini anonime, create înainte de alegeri, subminează parcursul european al R. Moldova
Articolul următorDosarul de pensionare: ce acte sunt necesare și ce trebuie să știi despre carnetul de muncă
Elena Cornea
Elena Cornea

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.