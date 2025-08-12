Cadrele de conducere din învățământul general din Florești, instruite pentru un leadership mai puternic / GALERIE FOTO

La Florești a avut loc o nouă sesiune de instruire destinată cadrelor de conducere din învățământul general, desfășurată la terasa „La Român”. Programul a avut ca scop asimilarea și aplicarea eficientă a instrumentului TEACH în activitatea de management, pentru îmbunătățirea proceselor administrative și a calității actului educațional.

Organizatorii subliniază că, deși structura cursului rămâne aceeași, fiecare formare este unică, fiind modelată de interacțiunile, întrebările și experiențele participanților. Astfel, conținutul valoros este livrat cu flexibilitate, adaptându-se ritmului și provocărilor fiecărui grup.

„Aceasta este esența formării cu impact – conținut constant în calitate, dar flexibil în livrare”, au menționat trainerii, evidențiind importanța abordării personalizate în dezvoltarea competențelor de leadership în educație.