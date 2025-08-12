Pagini anonime, create înainte de alegeri, subminează parcursul european al R. Moldova

În ultimele săptămâni, pe Facebook au apărut mai multe pagini anonime, gestionate din afara Republicii Moldova, care promovează sponsorizat conținut manipulator și narațiuni anti-europene, precum și anti-guvernamentale. Acestea vizează direct instituțiile statului și procesele democratice, încercând să submineze încrederea cetățenilor în parcursul european al R. Moldova. Stopfals.md a analizat câteva dintre aceste pagini și descrie modul în care acestea acționează și ce fel de conținut promovează.

„Știri din Moldova” – propagandă cu postări sponsorizate

Pagina Știri din Moldova a fost creată pe 23 iunie și este administrată din Ucraina și SUA. De câteva săptămâni, aceasta promovează permanent în jur de 15-20 de reclame plătite cu afirmații alarmiste sau nefondate precum:

Nu avem nevoie de Uniunea Europeană cu o astfel de atitudine față de moldoveni!

„Galbenii” îi țin sub observație pe toți cei din diasporă care îi critică!

Al doilea mandat s-a dovedit a fi o salvare de la închisoare?

28 сентября будут фальсификации?

9 dintre cele 14 reclame care rulau în ultimele zile ale lunii iulie erau fragmente din emisiunea Gonța Media a lui Gheorghe Gonța, opozant declarat al guvernării, 6 dintre ele avându-l ca invitat pe propagandistul Sergiu Badan, 3 pe politicianul Andrei Năstase (critic și el la adresa guvernării) iar celelalte sunt clipuri cu vox-populi de la persoane necunoscute sau colaje video cu presupuse date alarmante despre integrarea europeană.

În videouri, Sergiu Badan susține că diaspora este „terorizată” de autorități, pusă „pe linia a doua de control” în aeroporturi și introdusă într-o „bază de date a SIS”. El acuză o „cenzură sistemică” aplicată moldovenilor din afara țării. Niciuna dintre afirmații nu au temei sau probe.

Clipurile conțin idei sau dezinformări specifice propagandei ruse, potrivit cărora:

Alegerile vor fi falsificate;

Moldova a devenit nesigură;

Interzicerea simbolurilor din 9 mai reprezintă o formă de opresiune;

În Europa sunt doar revolte și gunoaie.

Unele afirmații sunt absurde sau imposibil de verificat – precum cea a unei femei care spune că are pensie de 3900 lei după „39 de ani de stagiu”, fără a menționa ce fel de muncă a prestat.

10 dintre cele 12 videouri sponsorizate de pagina „Știri din Moldova”, promovate în dupa-amiaza de 11 august

Pagină specializată în filmulețe manipulatoare

Твой Голос Нужен Молдове, o altă pagină creată pe 23 iunie și administrată tot din Ucraina și SUA, nu sponsorizează postări, dar publică constant videouri și fotografii cu conținut anti-european și anti-guvernamental.

Un exemplu este postarea din 22 iulie, în care se afirmă – fără nicio dovadă – că în Moldova urmează a fi deschise „tabere pentru migranți din Africa de Nord” în zonele Bălți, Briceni și Ceadîr-Lunga, în cadrul unor presupuse acorduri cu Uniunea Europeană și Marea Britanie: „Până în toamnă, Moldova ar urma să primească 10.000 de migranți”.

Aceste afirmații sunt inventate. Falsurile despre migranții care ar fi „trimiși din UE în R. Moldova” se numără printre preferatele propagandei de la Kremlin. Stopfals.md a scris anterior despre dezinformări similare.

Un alt exemplu sunt două videouri publicate la 30 iulie și, respectiv, 2 august, în care se afirmă neîntemeiat că autoritățile R. Moldova ar promova propaganda LGBT în școli și în societate (în cel de-al doilea video a fost inserată o scrisoare trucată la adresa președintei Maia Sandu, căreia chipurile o organizație italiană îi mulțumește pentru „promovarea valorilor LGBT în R. Moldova”).

Și dezinformările legate de comunitatea LGBT sunt printre favoritele propagandei Kremlinului. O campanie recentă, bazată pe acest subiect, a fost desfășurată la începutul lunii iunie curent și a implicat afișe false, postări pe social media și proteste organizate în Chișinău.

Dezinformare mascată în divertisment

Pagini aparent inofensive precum Videoclipuri amuzante sau Podgorie moldovenească, create și ele recent, la fel publică constant materiale manipulatoare. Unele videoclipuri sunt generate cu inteligență artificială (IA) și promovează manipulări precum așa-zisa fraudare a alegerilor.

Pagina Videoclipuri amuzante, creată la data de 26 iunie, a sponsorizat reclame cu clipuri video generate cu IA. În conținutul acestora am regăsit narațiunea falsă despre fraudarea alegerilor, dar și asocierea summitului Moldova – Uniunea Europeană, desfășurat la 4 iulie 2025 în Chișinău, cu satanismul.

Pagina Podgorie moldovenească a fost creată pe 5 iulie și publică imagini și videouri în stilul desenului animat The Simpsons, promovând inclusiv cu plată postări manipulatoare. Unele dintre acestea promovează narațiunea falsă despre „scenariul ucrainean” pentru R. Moldova, așa-zisa persecuție politică a membrilor blocului Victorie (subiect la care Stopfals.md a scris anterior) sau exagerează importanța protestelor organizate de forțele pro-ruse din R. Moldova.

Dezinformarea sponsorizată de pe pagini anonime – un instrument important al războiului hibrid

Aceste pagini de Facebook, create într-un interval scurt și administrate din afara țării, par să urmărească un scop bine stabilit: subminarea încrederii cetățenilor în instituțiile statului și în viitorul european al Republicii Moldova. Ele combină informații trunchiate, manipulări și falsuri grosolane, prezentate într-un mod simplu, pe alocuri emotiv și ușor de distribuit.

Publicarea și sponsorizarea de postări prin intermediul paginilor anonime de social media reprezintă unul dintre instrumentele cele mai importante ale campanii de dezinformare masivă desfășurată de Federația Rusă împotriva R. Moldova și a scrutinelor electorale din țara noastră. Această strategie a fost folosită pe larg și anul trecut, înaintea alegerilor prezidențiale și a referendumului constituțional pentru integrarea europeană din octombrie 2024.

Doar în perioada mai-iunie 2024, cinci dintre cele mai active pagini anonime au sponsorizat cu circa 61.000 de euro conținut favorabil lui Ilan Șor și blocului Victorie, condus de oligarhul fugar. O bună parte dintre postări conțineau informații false, manipulări sau speculații. Expertul Mihai Isac declara atunci pentru Stopfals.md că fenomenul este parte a războiului hibrid lansat de Rusia împotriva R. Moldova, prin intermediul unor interpuși precum Ilan Șor (detalii AICI). Tot în acea perioadă, în postări manipulatoare sponsorizate de pagini anonime apăreau propagandiști ca Veaceslav Valico sau Tudor Șoilița.

Carolina Buimestru, stagiară Stopfals.md