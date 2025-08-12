Adolescent de 15 ani, ucis de un tânăr de 17 ani pentru că i-a insultat prietena

Crimă cu sânge rece într-o localitate din sudul Republicii Moldova, satul Andrușul de Sus. Un adolescent de 15 ani dat dispărut a fost găsit pe malul iazului din localitate cu semne de moarte violentă.

Oamenii legii au constatat că tragedia are ca motiv faptul că minorul de 15 ani ar fi avut un conflict cu tânărul de 17 ani, care i-ar fi insultat prietena de mai multe ori. Cei doi și-au dat întâlnire pentru a regla conturile, iar aceasta a degenerat și tânărul i-a aplicat minorului mai multe lovituri cu cuțitul și l-a strangulat cu o funie.

Organele de poliție au identificat și reținut tânărul de 17 ani, împotriva căruia a fost demarată o cauză penală. (Foto: echipa.md)

 

 


