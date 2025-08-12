Atenție! Participarea la protest pentru promisiuni de plată este o încălcare gravă a legii.

Șor, conducătorul organizației criminale, vrea să implice cetățenii în activități ilegale și care incită la violență. Șor stă ascuns și vrea să pună sub răspundere alți oameni care să-i îndeplinească ilegalitățile.

Poliția avertizează – participarea la protest pentru promisiuni de plată este o încălcare gravă a legii. Cetățenii nu mai vor să participe la acțiunile ilegale ale grupării Șor, astfel, gruparea criminală promite sume mari pentru ieșirea la protest și exprimarea unor opinii care nu le aparțin cetățenilor.

Poliția Națională califică aceste mesaje drept îndemnuri criminale și îndeamnă toți cetățenii să nu cadă în plasa unor promisiuni ilegale, pentru a nu deveni subiecți de investigație. Oamenii legii nu vor permite organizarea grupărilor criminale în acțiuni de protest ilegale ce au scopul de a provoca dezordini și violență. Orice încercare va fi respinsă ferm în cadrul legal.