Romii din Ungaria nu vor mai primi ajutoare sociale, ci vor fi sprijiniți de stat să își găsească de muncă

De către
OdN
-
0
21

Romii din Ungaria nu vor mai primi ajutoare sociale de la stat, ci vor fi sprijiniți de autorități să își găsească de muncă, a declarat premierul maghiar Victor Orban  la postul public de radio Kossuth, transmite stirileprotv.ro  cu referire la hirado.hu

Viktor Orban este la putere din 2010 și se află acum în plină campanie electorală pentru alegerile parlamentare din 2026, despre care s-a arătat convins că ”nu pot fi pierdute”.

După ce s-a ajuns la un acord cu comunităţile de etnie romă, conform căruia romii nu vor mai primi ajutoare sociale, ci vor fi sprijiniți de guvern prin muncă, foarte mulţi dintre ei şi-au găsit de lucru, în special în sectorul construcţiilor”, a declarat Orban.


Articolul precedentCorupția electorală – lupta cu acest flagel se va da în fiecare localitate din Republica Moldova
Articolul următorAtenție! Participarea la protest pentru promisiuni de plată este o încălcare gravă a legii.
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.