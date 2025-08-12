Romii din Ungaria nu vor mai primi ajutoare sociale, ci vor fi sprijiniți de stat să își găsească de muncă

Romii din Ungaria nu vor mai primi ajutoare sociale de la stat, ci vor fi sprijiniți de autorități să își găsească de muncă, a declarat premierul maghiar Victor Orban la postul public de radio Kossuth, transmite stirileprotv.ro cu referire la hirado.hu

Viktor Orban este la putere din 2010 și se află acum în plină campanie electorală pentru alegerile parlamentare din 2026, despre care s-a arătat convins că ”nu pot fi pierdute”.

”După ce s-a ajuns la un acord cu comunităţile de etnie romă, conform căruia romii nu vor mai primi ajutoare sociale, ci vor fi sprijiniți de guvern prin muncă, foarte mulţi dintre ei şi-au găsit de lucru, în special în sectorul construcţiilor”, a declarat Orban.