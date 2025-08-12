Dosarul de pensionare: ce acte sunt necesare și ce trebuie să știi despre carnetul de muncă

 Ai adunat zeci de ani de muncă, dar pensia nu vine automat – trebuie să o soliciți și să aduci dovezi clare ale activității tale. Pentru asta, ai nevoie de un dosar complet, iar carnetul de muncă joacă un rol esențial. Iată ce spune CNAS despre documentele necesare și ce se întâmplă dacă lipsesc unele informații.

Când te pregătești pentru pensionare, primul pas este să verifici dacă toate perioadele de muncă sunt corect reflectate în actele tale – în special în carnetul de muncă. Acest document este în continuare actul de bază pentru dovedirea stagiului de cotizare înainte de 1 ianuarie 1999… CITIȚI materialul integral pe anticoruptie.md


fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

