Bătaie într-o localitate din raionul Soroca: dosar penal și 160 de ore de muncă în folosul comunității pentru agresor

Un conflict izbucnit într-o gospodărie dintr-o localitate a raionului Soroca s-a încheiat cu o condamnare penală: Judecătoria Soroca a aplicat o pedeapsă de 160 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității pentru vătămare corporală medie, după ce victima a suferit o fractură de claviculă și o dereglare de sănătate de lungă durată.

Potrivit sentinței pronunțate la 21 ianuarie 2026, instanța a examinat un dosar penal privind un incident produs la 11 august 2025, în jurul orei 11:00, într-o localitate din raionul Soroca. În urma unui conflict, inculpatul a aplicat victimei lovituri în zona feței și a claviculei, cauzând dureri fizice și leziuni corporale.

Raportul medico-legal a stabilit existența unei fracturi de claviculă pe partea stângă, cu deplasarea fragmentelor, care a determinat o dereglare de sănătate mai mare de 21 de zile. Conform concluziilor expertizei, leziunea se califică drept vătămare corporală medie și este compatibilă cu mecanismul unei loviri sau căderi pe umăr.

În cadrul ședinței de judecată, inculpatul a recunoscut integral faptele și a solicitat examinarea cauzei în procedură simplificată. Instanța a reținut drept circumstanțe atenuante recunoașterea vinovăției și căința sinceră, iar circumstanțe agravante nu au fost stabilite. Fapta a fost încadrată juridic ca „vătămarea intenţionată medie a integrităţii corporale şi a sănătăţii, care nu este periculoasă pentru viaţă şi nu a provocat urmările prevăzute la art. 151, dar care a fost urmată de dereglarea îndelungată a sănătăţii”.

În urma aplicării procedurii simplificate, instanța a redus limitele pedepsei și a decis aplicarea sancțiunii sub formă de 160 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității. Totodată, inculpatul a fost obligat să achite 640 de lei cheltuieli judiciare către stat.

Judecătorii au avertizat că eschivarea de la executarea muncii în folosul comunității poate duce la înlocuirea acesteia cu pedeapsa închisorii, în raport de o zi de detenție pentru fiecare patru ore de muncă neexecutate.

Cazul scoate în evidență consecințele legale ale violenței fizice și importanța intervenției rapide a autorităților și a expertizelor medico-legale în documentarea faptelor. Sentința poate fi contestată la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile de la pronunțare.