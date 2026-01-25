Cele mai recomandate alimente antiinflamatoare în perioada rece. Există o mulțime de alegeri delicioase pe care le poți încerca fără regrete.

Atunci când vine vorba de arome, nutrienți și potențialul lor antiinflamator, alimentele de mai jos câștigă fără doar și poate. Deși anumite inflamații sunt normale, există acelea care pot spori riscul de cancer, diabet sau alte boli. O dietă antiinflamatoare conține fructe și legume ce te vor menține sănătoasă pe o periodă mai lungă de timp.

Este foarte ușor să cazi în plasa celor care consumă alimente ce pot inflama. Printre acestea se numără prăjiturile cu zahpr, mâncarea procesată sau băuturile alcoolice. Cu toate acestea, specialiștii îți recomandă să faci câțiva pași în spate și să te gândești dacă într-adevăr merită.

Rodia este un fruct excelent și are puteri antiinflamatoare uriașe. Grație componentelor sale antioxidante este mult mai eficientă decât vinul roșu sau ceaiul verde. Poate funcționa foarte bine în salate sau ceaiuri, smoothie ori tarte.

Broccoli este o legumă pe care tindem să o consumăm tot timpul anului. Cu toate acestea, specialiștii arată că este una dintre acele legume specifice anotimpului rece. Probabil știi deja că este important să consumi porții de legume la fiecare masă pentru o dietă echilibrată. Legumele crucifere conțin compuși ce reduc inflamația. Dacă nu îți place broccoli, alege varza Kale sau varză simplă.

Portocalele roșii sunt bogate în antioxidanți și sunt recomandate a fi consumate pe timp de iarnă. Pot fi adăugate în salate, sosuri sau pot fi consumate ca atare. Reprezintă un desert sănătos.

Prazul face parte din aceeași familie ca și ceapa și are proprietăți antiinflamatoare. Se găsește mai ales iarna și în primăvară. Pot fi un înlocuitor excelent al multor alimente.

Dacă nu ai gătit niciodată praz, gândește-te la el ca la ceapa verde cu frunze mai groase și cu un miros mai ușor decât cel al cepei. Se poate folosi în supe, se poate găti la cuptor sau alături de cartofi.