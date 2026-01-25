Știri săptămânale UE – Republica Moldova: întâlnire la nivel înalt, investiții verzi și noi oportunități pentru antreprenori și tineri

Republica Moldova își consolidează parcursul european printr-o serie de decizii și inițiative-cheie: de la discuții strategice la nivel înalt la Forumul Economic Mondial de la Davos, până la investiții majore în eficiența energetică a grădinițelor din Chișinău și lansarea unor programe europene dedicate startup-urilor, digitalizării și formării profesionale.

Discuții strategice la Davos: economia Moldovei și integrarea în piața UE

La 21 ianuarie, Comisarul European pentru Economie și Productivitate, Valdis Dombrovskis, s-a întâlnit cu premierul moldovean Alexandru Munteanu în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos. Întâlnirea a vizat perspectivele economice ale Republicii Moldova și integrarea acesteia în piața unică a Uniunii Europene.

„O întâlnire fructuoasă cu prim-ministrul Alexandru Munteanu pentru a discuta perspectivele economice ale Moldovei și integrarea acesteia în piața unică a UE”, a postat Valdis Dombrovskis pe X.

Oficialul european a subliniat și eforturile Chișinăului în combaterea dezinformării și protejarea proceselor democratice, menționând că Moldova a oferit „un exemplu puternic” în acest sens.

31,1 milioane de euro pentru grădinițe mai eficiente energetic în Chișinău

La 22 ianuarie, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a anunțat sprijinirea capitalei Moldovei printr-un împrumut de 11,5 milioane de euro pentru un amplu program de eficiență energetică destinat clădirilor publice, în special grădinițelor.

Proiectul vizează modernizarea a până la 30 de grădinițe, dintre care 18 vor fi finanțate direct de BERD. Bugetul total ajunge la 31,1 milioane de euro și include o subvenție de investiții de 7 milioane de euro, un împrumut paralel de 11,5 milioane de euro de la Banca Europeană de Investiții și o contribuție de 1,1 milioane de euro din partea municipiului Chișinău.

Lucrările prevăd izolație termică, sisteme moderne de încălzire și ventilație, îmbunătățirea iluminatului și a alimentării cu apă, înlocuirea ferestrelor și ușilor, precum și instalarea de panouri fotovoltaice și sisteme solare termice. Potrivit estimărilor, proiectul va aduce economii energetice de aproximativ 55%, va reduce emisiile de carbon cu 3.165 de tone anual și va îmbunătăți condițiile pentru aproape 10.000 de copii și 1.500 de angajați.

Chișinăul face parte din programul BERD „Orașe verzi”, care susține investiții pentru dezvoltare urbană durabilă și combaterea schimbărilor climatice.

Digitalizarea proceselor guvernamentale: lansarea sistemului e-Monitorizare

Un nou sistem informațional de monitorizare electronică va deveni operațional în Moldova în ianuarie 2026, cu sprijinul Uniunii Europene. În acest context, pe 16 ianuarie au început sesiuni de instruire pentru funcționarii publici privind utilizarea platformei e-Monitorizare.

Sistemul este conceput pentru a sprijini planificarea, monitorizarea și raportarea actelor normative armonizate cu legislația UE. Acesta va îmbunătăți cooperarea interinstituțională, va spori transparența și va oferi date actualizate despre documentele de politici publice, fiind interoperabil cu alte sisteme naționale și cu EUR-Lex. Aproximativ 35 de participanți sunt așteptați la fiecare sesiune de instruire.

Un milion de euro pentru dezvoltarea ecosistemului startup-urilor

Programul european EU4Innovation East a lansat o nouă cerere de propuneri pentru consolidarea ecosistemului antreprenorial din Moldova. Bugetul total disponibil este de 1.000.000 de euro, iar granturile individuale pot varia între 50.000 și 250.000 de euro, cu o contribuție minimă de cofinanțare de 20%.

Inițiativele eligibile vizează dezvoltarea competențelor antreprenoriale, mentorat, implicarea diasporei și organizarea de evenimente precum hackathoane și bootcampuri. Termenul-limită pentru depunerea aplicațiilor este 20 februarie 2026, iar o sesiune de informare va avea loc pe 26 ianuarie.

Oportunități pentru tineri: Școala de Vară a Comunității Energetice 2026

Secretariatul Comunității Energetice a anunțat organizarea celei de-a 10-a ediții a Școlii de Vară, care va avea loc în perioada 22–29 august 2026 la Universitatea Polis din Tirana, Albania.

Programul este destinat tinerilor sub 35 de ani din Moldova și alte țări eligibile și oferă cursuri despre tranziția energetică, sisteme energetice, politici publice și sustenabilitate. Toate costurile de participare sunt acoperite, cu excepția transportului. Vor fi selectați maximum 40 de participanți, iar termenul-limită pentru înscriere este 31 martie.

Curs gratuit de marketing digital disponibil în limba română

Cursul „Elementele esențiale ale marketingului digital”, dezvoltat în cadrul Programului EU4Digital, este acum disponibil și în limba română. Programul, elaborat de Digital Marketing Institute, durează până la șase ore, poate fi parcurs în ritm propriu și este oferit gratuit.

Participanții care finalizează cursul primesc un certificat EU4Digital. În perioada următoare este anunțată și lansarea unui nou curs dedicat securității cibernetice.

De la dialog politic și investiții în infrastructura verde, până la digitalizare și sprijin pentru antreprenori și tineri, săptămâna UE–Moldova evidențiază accelerarea cooperării dintre Chișinău și Bruxelles. Aceste inițiative conturează nu doar un parcurs mai clar spre integrarea europeană, ci și beneficii concrete pentru economie, educație și calitatea vieții.