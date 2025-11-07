Bărbat, trimis în judecată după ce și-a agresat soția cu fierul de călcat și a amenințat fiul minor cu cuțitul

Procuratura Bălți, Oficiul Fălești, anunță trimiterea în judecată a unui bărbat de 41 de ani, pentru comiterea a două episoade de violență în familie, în luna septembrie 2025.

În seara zilei de 6 septembrie 2025, inculpatul, aflându-se la domiciliul său dintr-un sat al raionului Fălești, a inițiat un conflict cu soția sa, din motiv că aceasta i-a interzis să consume alcool. Bărbatul s-a enervat și a aplicat suprafața fierbinte a unui fier de călcat pe brațele și picioarele femeii.

Potrivit raportului de expertiză, femeii i-au fost provocate leziuni corporale medii. Expertiza medico-legală a stabilit că hiperpigmentările reprezintă 8-10% din suprafața corpului victimei.

La doar 10 zile distanță, pe 16 septembrie 2025, inculpatul și-a amenințat fiul minor cu un cuțit în preajma unei stații PECO. După incident, minorul, speriat, a fugit de la fața locului, rămânând într-o stare de panică și teamă față de propriul tată.

Bărbatul nu este la prima abatere de la lege, anterior fiind condamnat pentru fapte similare de violență.

Acțiunile bărbatului sunt calificate conform art. 201¹ alin. (1) lit. b) și alin. (2) lit. c) din Codul penal – violența în familie.

Pentru primul episod infracțional, bărbatul riscă până la 6 ani de închisoare, iar pentru al doliea episod – până la 4 ani de detenție.

Bărbatul și-a recunoscut parțial faptele, declarând că a agresat soția și a amenințat fiul său minor, însă a încercat să le justifice prin supărarea pe soție și intenția de a-și educa în așa mod fiul.

Notă: Persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive de condamnare.

Procuratura atenționează că nicio formă de violență nu este o dovadă de educație sau autoritate. Este o infracțiune, iar făptașii vor fi trași la răspundere conform legii.