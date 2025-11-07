Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, efectuează o vizită în Republica Moldova

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, întâmpinată de Igor Grosu la intrarea în Legislativ, unde va susține un discurs. 

Roberta Metsola are planificate întrevederi cu reprezentanți ai instituțiilor-cheie ale statului, inclusiv președinta Maia Sandu, președintele Parlamentului, Igor Grosu, și cu prim-ministrul Alexandru Munteanu. Totodată, președinta Parlamentului European va susține o conferință de presă comună cu președinta Maia Sandu.

În același timp, Roberta Metsola va mai avea discuții cu lideri de opinie și va participa la un eveniment public dedicat tinerilor, organizat la Liceul Teoretic „Spiru Haret” din capitală.

 


