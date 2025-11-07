0,9988429 lei – atâta a costat fiecare vot valabil exprimat, la alegerile parlamentare din 28 septembrie

Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit cuantumul lunar al alocațiilor de la bugetul de stat destinate partidelor politice, pentru lunile noiembrie și decembrie 2025, conform performanțelor obținute la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.

Astfel, Comisia a stabilit și aprobat cuantumul alocației pentru două luni pentru fiecare vot valabil exprimat acordat partidelor politice și blocurilor electorale în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 în mărime de 0,9988429 lei.

De asemenea, CEC a stabilit și a aprobat cuantumul alocațiilor pentru lunile noiembrie și decembrie 2025 pentru fiecare femeie aleasă efectiv în cadrul alegerilor în mărime de 10498,5472973 lei.

Pentru fiecare tânăr ales efectiv în cadrul scrutinului parlamentar, mărimea alocației pentru lunile noiembrie și decembrie 2025 este de 21580,3472222 lei.

Totodată, prin derogare, plata alocaților de la bugetul de stat pentru cele două luni a fost suspendată pentru Partidul Politic Partidul pentru Viitorul Moldovei, Partidul Politic „Partidul Acțiunii Comune – Congresul Civic”, Partidul Național Liberal, Partidul Politic Partidul Reîntregirii Naționale „ACASĂ” și Partidul Politic „Democrația Acasă”, urmare a unei hotărâri anterioare a Comisiei prin care formațiunile au fost lipsite de alocații de la bugetul de stat pentru anumite perioade.


fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

