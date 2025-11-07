Trei șoferi au fost condamnați pentru conducerea mijloacelor de transport în stare de ebrietate

Procuratura Soroca, Oficiul Florești, anunță despre pronunțarea a două sentințe de condamnare în privința unor șoferi care au urcat la volan în stare de ebrietate cu grad avansat, iar Procuratura Bălți, Oficiul Fălești, a raportat o condamnare similară într-un caz separat, transmite moldpres.md

Potrivit primei sentințe a Judecătoriei Soroca, sediul Florești, un bărbat de 32 de ani a fost recunoscut vinovat de conducerea unei motociclete fără permis de conducere și în stare de ebrietate avansată (2,22 g/l alcool în sânge). Fapta a avut loc la 22 iunie 2025, pe un drum public dintr-un sat al raionului Florești. Instanța i-a aplicat o pedeapsă de 4 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis. Bărbatul fusese anterior condamnat pentru infracțiuni similare.

Într-un alt caz, un bărbat de 50 de ani, care presta servicii de taxi, a fost condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare și anularea dreptului de a conduce mijloace de transport, după ce a fost surprins de două ori, la 18 ianuarie și 8 februarie 2025, conducând un automobil „Dacia Logan” în stare de ebrietate produsă de substanțe stupefiante. Acesta, de asemenea, are antecedente penale pentru fapte similare.

Totodată, Procuratura Bălți, Oficiul Fălești, informează că un bărbat de 31 de ani a fost condamnat la o amendă de 150 000 de lei și anularea dreptului de a conduce, după ce, în vara anului curent, a condus un automobil „Mercedes Vito” în stare de ebrietate.

Toate cele trei sentințe pot fi atacate la Curtea de Apel Nord.