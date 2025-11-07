Trei șoferi au fost condamnați pentru conducerea mijloacelor de transport în stare de ebrietate

De către
OdN
-
0
48

 Procuratura Soroca, Oficiul Florești, anunță despre pronunțarea a două sentințe de condamnare în privința unor șoferi care au urcat la volan în stare de ebrietate cu grad avansat, iar Procuratura Bălți, Oficiul Fălești, a raportat o condamnare similară într-un caz separat, transmite moldpres.md

Potrivit primei sentințe a Judecătoriei Soroca, sediul Florești, un bărbat de 32 de ani a fost recunoscut vinovat de conducerea unei motociclete fără permis de conducere și în stare de ebrietate avansată (2,22 g/l alcool în sânge). Fapta a avut loc la 22 iunie 2025, pe un drum public dintr-un sat al raionului Florești. Instanța i-a aplicat o pedeapsă de 4 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis. Bărbatul fusese anterior condamnat pentru infracțiuni similare.

Într-un alt caz, un bărbat de 50 de ani, care presta servicii de taxi, a fost condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare și anularea dreptului de a conduce mijloace de transport, după ce a fost surprins de două ori, la 18 ianuarie și 8 februarie 2025, conducând un automobil „Dacia Logan” în stare de ebrietate produsă de substanțe stupefiante. Acesta, de asemenea, are antecedente penale pentru fapte similare.

Totodată, Procuratura Bălți, Oficiul Fălești, informează că un bărbat de 31 de ani a fost condamnat la o amendă de 150 000 de lei și anularea dreptului de a conduce, după ce, în vara anului curent, a condus un automobil „Mercedes Vito” în stare de ebrietate.

Toate cele trei sentințe pot fi atacate la Curtea de Apel Nord.


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedent0,9988429 lei – atâta a costat fiecare vot valabil exprimat, la alegerile parlamentare din 28 septembrie
Articolul următorAu fost depistate produse cosmetice care conțin acidul boric și borat de sodiu – substanțe interzise în produsele cosmetice
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.