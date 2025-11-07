Au fost depistate produse cosmetice care conțin acidul boric și borat de sodiu – substanțe interzise în produsele cosmetice

Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă activitățile de control în domeniul plasării pe piață a produselor cosmetice, inclusiv a celor provenite din import, transmite ansp.md

Astfel, în cadrul controlului desfășurat de către inspectorii ANSP la agentul economic S.R.L. „VIRIM-IMPEX”, au fost depistate produse cosmetice care conțin acid boric și borat de sodiu – substanțe incluse in lista ingredientelor interzise în produsele cosmetice, conform Anexei nr. 3 la Regulamentul sanitar privind produsele cosmetice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1207 din 27.10.2016, precum și triclosanul, care este inclus în lista conservanților admiși cu restricții, conform Anexei nr. 6 la Regulamentul sanitar menționat.

Acidul boric și boratul de sodiu sunt substanțe interzise în produsele cosmetice, deoarece pot afecta funcția reproductivă și pot provoca iritații ale pielii sau ale ochilor. Utilizarea îndelungată a produselor care le conțin poate avea efecte negative asupra sănătății.

Triclosanul este permis doar în anumite produse care se clătesc, în concentrație maximă de 0,3%, fiind interzis în produsele care rămân pe piele, din cauza riscului de a provoca iritații ale pielii și a favoriza apariția bacteriilor rezistente la antibiotice.

Produsele cosmetice depistate ca neconforme sunt:

”Teimurova Spray pentru picioare”, ambalat în recipient de 150 ml

Producător: Zelionaia Dumbrava LTD

Țara de origine: Rusia ”Teimurova Deo gel”, ambalat în recipient de 100 ml

Producător: Zelionaia Dumbrava LTD

Țara de origine: Rusia ”Cremă-pastă pentru picioare contra mirosului și transpirației”, ambalată în tub de 50 ml

Producător: S.R.L. Farm Grup

Țara de origine:Rusia ”911 Gricosept (gel-balsam)”, ambalat în tub de 100 ml

Producător: Tvins Tek LTD

Țara de origine: Rusia ”Teimurova pastă-cremă pentru picioare antitranspiratie și miros”, ambalat în tub de 50 ml

Producător: Zelionaia Dumbrava LTD

Țara de origine: Rusia

Ca urmare a neconformităților depistate, ANSP a dispus interzicerea plasării pe piață a produselor respective, retragerea din comerț, rechemarea de la distribuitori și consumatori și declararea acestora ca produse neutilizabile.

ANSP recomandă consumatorilor să evite utilizarea produselor menționate și, în cazul în care acestea au fost achiziționate, să le returneze unităților comerciale de unde au fost cumpărate.

De asemenea, ANSP reamintește operatorilor economici obligația de a respecta cerințele legale în vigoare privind plasarea pe piață a produselor cosmetice, inclusiv respectarea procedurii de notificare prealabilă a acestora înainte de a fi plasate pe piață, în scopul protejării sănătății publice.