Un sorocean amendat după ce a smuls camera de pe uniforma unei polițiste în plină intervenție

Un incident izbucnit în miez de noapte la o stație PECO din municipiul Soroca s-a încheiat în sala de judecată. Un bărbat, aflat în stare de ebrietate și cu un comportament agresiv, a smuls camera video de pe uniforma unei polițiste aflate în misiune. Instanța l-a condamnat la închisoare, însă pedeapsa nu va fi executată în penitenciar.

Potrivit materialelor examinate în instanță, cazul s-a produs în noaptea de 13 decembrie 2025, în jurul orei 03:00, la o stație de alimentare cu combustibil din municipiul Soroca. Bărbatul, aflat sub influența alcoolului, manifesta un comportament agresiv după izbucnirea unui conflict cu angajații firmei de pază, solicitați la fața locului.

La intervenție au fost direcționate mai multe echipaje de poliție pentru documentarea situației și menținerea ordinii publice. În timp ce oamenii legii încercau să calmeze spiritele, individul a continuat să se manifeste violent verbal și fizic.

La un moment dat, acesta a smuls camera video portabilă („body-cam”) de pe uniforma unei polițiste aflate în exercițiul funcțiunii, după care a fugit de la fața locului. Prejudiciul material cauzat a fost estimat la peste 15.700 de lei. Ulterior, bărbatul a fost localizat de polițiști, iar camera a fost restituită, fără a prezenta deteriorări vizibile.

În cadrul procesului, inculpatul și-a recunoscut vina și a solicitat examinarea cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, declarând că regretă cele întâmplate. Instanța a stabilit că fapta constituie jaf — adică sustragerea deschisă a bunului altei persoane — infracțiune încadrată conform art. 187 alin. (1) Cod penal.

Magistrații au stabilit o pedeapsă de 2 ani și 6 luni de închisoare, însă executarea acesteia a fost suspendată condiționat pe un termen de probă de 1 an. Printre obligațiile impuse se numără anunțarea prealabilă, în scris, a oricărei schimbări de domiciliu sau deplasări care depășesc 5 zile. Hotărârea poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile.