Autoturism cuprins de flăcări pe strada Vasile Stroescu din Soroca

Un incendiu a cuprins, în această noapte, un autoturism parcat pe strada Vasile Stroescu din orașul Soroca. Nicio persoană nu a fost rănită, proprietarul mașinii nefiind prezent în momentul incidentului.

Potrivit primelor informații, focul a afectat în special interiorul vehiculului – scaunele din față și din spate au fost deteriorate, în timp ce exteriorul și compartimentul motor au rămas intacte. Autoritățile investighează cauzele incendiului, cel mai probabil fiind vorba despre un scurtcircuit în interiorul habitaclului.