Au rămas zile numărate până la Festivalul Mărului din acest an

Pe 12 octombrie 2025, la Cetatea Soroca, va avea loc mult așteptatul Festival Național al Mărului, un eveniment care adună tradiții, cultură și roadele toamnei într-o atmosferă de sărbătoare autentică.

Manifestarea va începe la ora 10:00 și va cuprinde târguri de produse agricole, expoziții de meșteșuguri populare, parade ale elevilor și un sector dedicat copiilor și tinerilor. Vizitatorii vor putea admira și gusta din diversitatea preparatelor pe bază de mere, dar și din frumusețea portului popular.

Programul artistic include evoluții deosebite ale Orchestrei de muzică populară „Doina Nistrului”, ansamblurilor de dansuri „Vatra” și „Soroceanca”, precum și recitaluri susținute de îndrăgiții interpreți Mihaela Tabură, Doina Sulac și trupa DoReDoS. Concursurile tematice, cum ar fi „Cele mai creative costume”, „Cele mai mari plăcinte cu mere” și „Cel mai mare măr”, vor adăuga o notă de originalitate sărbătorii. Evenimentul va fi prezentat de Tamara și Gheorghe Șevciuc, iar intrarea este liberă.

