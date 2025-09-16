Au rămas zile numărate până la Festivalul Mărului din acest an

De către
OdN
-
0
4

Pe 12 octombrie 2025, la Cetatea Soroca, va avea loc mult așteptatul Festival Național al Mărului, un eveniment care adună tradiții, cultură și roadele toamnei într-o atmosferă de sărbătoare autentică.

Manifestarea va începe la ora 10:00 și va cuprinde târguri de produse agricole, expoziții de meșteșuguri populare, parade ale elevilor și un sector dedicat copiilor și tinerilor. Vizitatorii vor putea admira și gusta din diversitatea preparatelor pe bază de mere, dar și din frumusețea portului popular.

Programul artistic include evoluții deosebite ale Orchestrei de muzică populară „Doina Nistrului”, ansamblurilor de dansuri „Vatra” și „Soroceanca”, precum și recitaluri susținute de îndrăgiții interpreți Mihaela Tabură, Doina Sulac și trupa DoReDoS. Concursurile tematice, cum ar fi „Cele mai creative costume”, „Cele mai mari plăcinte cu mere” și „Cel mai mare măr”, vor adăuga o notă de originalitate sărbătorii. Evenimentul va fi prezentat de Tamara și Gheorghe Șevciuc, iar intrarea este liberă.


  • ETICHETE
  • EC
Articolul precedentConstantin Țuțu ar fi în regiunea transnistreană
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.