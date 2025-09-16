Crimă șocantă la Soroca: Un bărbat de 37 de ani ucis și ascuns în pădure

Un bărbat de 37 de ani, originar din satul Zastînca, raionul Soroca, a fost ucis cu bestialitate, iar cadavrul său a fost ascuns într-o pădure din apropierea localității Ocolina. Tragedia a avut loc pe 15 septembrie.

Soția victimei a alertat poliția după ce acesta a mers în ospeție la niște cunoscuți și nu s-a mai întors acasă. În urma măsurilor speciale de investigații, oamenii legii au descoperit haina însângerată a bărbatului lângă casa uneia dintre persoanele la care fusese.

Ancheta a arătat că victima ar fi consumat alcool împreună cu doi tineri, de 20 și 22 de ani. În urma unui conflict, cei doi l-au legat de picioare cu o funie, pe care au prins-o de un cal. Bărbatul a fost târât aproximativ trei kilometri până într-o pădure, unde a fost bătut crunt, în special la nivelul capului, până și-a pierdut viața. Ulterior, cadavrul a fost acoperit cu frunze, în încercarea de a ascunde urmele crimei.

Poliția a pornit un dosar penal pentru omor. Cei doi suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore.