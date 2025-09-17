Ploi pe întreg teritoriul țării

Miercuri, 17 septembrie, vremea în Republica Moldova va fi instabilă, cu cer predominant noros și ploi pe arii extinse, izolat cu intensificări. În centrul țării sunt prognozate precipitații însoțite de vânt ce va sufla cu până la 27 km/h. Valorile termice vor fi moderate pentru această perioadă, cu maxime de până la 20 de grade și minime de 14 grade.

În nord, temperaturile vor fi ușor mai scăzute, atingând cel mult 17 grade pe parcursul zilei și 11 grade pe timpul nopții. În zona de sud a țării se așteptă ploi slabe și maxime de 21 de grade, în timp ce minimele nocturne vor coborî până la 15 grade