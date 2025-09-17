Ploi pe întreg teritoriul țării

De către
OdN
-
0
2
sursa foto: freepik.com

Miercuri, 17 septembrie, vremea în Republica Moldova va fi instabilă, cu cer predominant noros și ploi pe arii extinse, izolat cu intensificări. În centrul țării sunt prognozate precipitații însoțite de vânt ce va sufla cu până la 27 km/h. Valorile termice vor fi moderate pentru această perioadă, cu maxime de până la 20 de grade și minime de 14 grade.

În nord, temperaturile vor fi ușor mai scăzute, atingând cel mult 17 grade pe parcursul zilei și 11 grade pe timpul nopții. În zona de sud a țării se așteptă ploi slabe și maxime de 21 de grade, în timp ce minimele nocturne vor coborî până la 15 grade


  • ETICHETE
  • EC
Articolul precedentCrimă șocantă la Soroca: Un bărbat de 37 de ani ucis și ascuns în pădure
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.