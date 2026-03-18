Au fost constituite circumscripțiile electorale de nivelul I, pentru alegerile locale de la Frumușica și referendumul de la Hăsnășenii Mari

Comisia Electorală Centrală a constituit, în cadrul ședinței de astăzi, circumscripțiile electorale de nivelul I pentru cele 12 localități din Republica Moldova unde, pe 17 mai 2026, vor avea loc alegeri locale noi și referendumuri locale.

Astfel, au fost constituite circumscripția electorală sătească Hăsnășenii Mari nr. 14/10, raionul Drochia și circumscripția electorală comunală Frumușica nr. 18/15, raionul Florești.

Vă reamintim că, pe data de 17 mai 2026 vor avea loc alegeri locale noi în satul Frumușica, raionul Florești, iar la Hăsnășenii Mari, raionul Drochia se va desfășura un referendum privind revocarea primarului.

Conform prevederilor legale, hotarele circumscripțiilor electorale corespund hotarelor unităților administrativ-teritoriale, prevăzute de Legea nr. 764/2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova