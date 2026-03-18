Elevii Colegiului „Mihai Eminescu” din Soroca în vizită de studiu la Cetatea Soroca / GALERIE FOTO

Elevii anului I de la Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca au participat la o vizită de studiu la Cetatea Soroca. Activitatea a avut loc în cadrul orelor de istorie.

La vizită au participat elevii de la specialitățile Învățământ primar și Servicii administrative de secretariat. Aceștia au studiat tema „Epoca lui Ștefan cel Mare” direct la unul dintre cele mai importante monumente istorice din oraș.

Ghidul cetății, Dumitru Ungureanu, le-a prezentat elevilor informații despre domnia lui Ștefan cel Mare. Elevii au aflat detalii despre viața domnitorului, dar și despre rolul cetății în apărarea țării.

Scopul vizitei a fost valorificarea patrimoniului cultural local, promovarea personalității lui Ștefan cel Mare și consolidarea valorilor istorice. În timpul activității, elevii și-au consolidat cunoștințele despre politica internă, au învățat termeni noi și au adresat întrebări despre politica externă a domnitorului.

Argentina Cavca, elevă: „Activitatea de azi s-a desfășurat într-un mod deosebit, nu în bănci, ci într-o vizită la monumentul medieval Cetatea Soroca, unde am descoperit informații noi despre activitatea lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Am observat organigrama, copia sabiei și diverse obiecte arheologice, vase, sulițe, arme și icoane. Aceste informații mă vor ajuta la formarea competențelor istorice și la pregătirea pentru olimpiada republicană.”.

Activitatea a fost coordonată de profesoara de discipline socio-umane, Valentina Rebeja. Vizita le-a oferit elevilor ocazia să învețe istoria într-un mod practic, direct la fața locului.