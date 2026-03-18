Dosarul pe cazul Vartic, transferat la Chișinău. Peste 30 de persoane audiate

Dosarul în cazul morții Ludmilei Vartic a fost transferat de la Hâncești la Chișinău și va fi în gestiunea Procuraturii sectorului Râșcani din municipiul Chișinău. Daniella Misail-Nichitin.Despre aceasta a anunțat miercuri ministra de Interne Daniella Misail-Nichitin. Între timp cazul a luat proporții: în urma unor dezvăluri despre faptul că spitalul din Hăncești ar fi tăinuit adevărata cauză, și anume violența domestică, a internării femeii în luna noiembrie 2025, șegul instituției și-a anunțar demisia. Este a doua demisie legată de acest caz. Anterior soțul Ludmilei a demisionat din funcția de vicepreședinte al raionului, find exclus din partidul Acțiunea și Solidaritate, pe fondul acuzațiilor de violență în familie.

Directorul Spitalului raional Hâncești, Petru Ciubotaru, și-a dat demisia miercuri, 18 martie, după ce a recunoscut că nu a sesizat organele de drept în noiembrie 2025, când femeia a ajuns la spital în urma unei tentative de suicid. Despre aceasta a anunțat într-o conferință de presă ministrul Sănătății Emil Ceban, care a spus că acesta și-a asumat responsabilitatea pentru faptul că nu a anunțat autoritățile după ce Ludmila Vartic a fost internată în noiembrie 2025, în urma unei tentative de suicid.

„El își asumă responsabilitatea pentru acest caz. Pe data de 5 noiembrie 2025, a fost internată pacienta, s-a aflat două zile în spital, familia a rugat să nu se comunice și ei nu au comunicat la poliție, la procuratură”, a declarat Emil Ceban. Potrivit ministrului, directorul spitalului era obligat prin lege să sesizeze instituțiile de drept.

Ministrul a precizat că ancheta Ministerului Sănătății este în desfășurare până la data de 20 martie.

Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat că, până în prezent, au fost audiate toate persoanele și reprezentanții instituțiilor relevante în acest caz. „Absolut toate persoanele și instituțiile care au putut oferi detalii pentru a avea o investigație cât mai eficientă au fost audiate. Până la momentul actual, vorbim de peste 30 de persoane audiate de către poliție”, a spus Daniella Misail-Nichitin, după ședința Guvernului.

Fiicele Ludmilei Vartic au fost audiate în condiții speciale, pentru a fi protejate și pentru a se evita retraumatizarea lor. În aceleași condiții a fost audiată și mama femeii.

Daniela Misail-Nichitin a precizat că, în prezent, sunt în desfășurare expertize complexe, inclusiv asupra telefoanelor mobile și a conversațiilor celor doi soți.

Avocata Arina Țurcan, care reprezintă interesele mamei Ludmilei Vartic, a explicat că a cerut strămutarea dosarului pentru a asigura o anchetă obiectivă. „Această decizie reprezintă un prim pas în direcția înfăptuirii justiției și este importantă pentru încrederea mamei și a surorii Ludmilei în stabilirea adevărului”, a scris avocata pe pagina sa de Facebook.

Amintim că Ludmila Vartic, educatoare la o grădiniță din Hâncești, a fost găsită fără viață la Chișinău, după ce a căzut de la înălțime. Anterior femeia ar fi avut o tentativă de suicid, fiind internată la spitalul din Hîncești. Cazul a devenit public la câteva zile după tragedie, după ce apropiați ai femeii au scris despre cele întâmplate pe rețelele sociale. Mai multe dezvăluiri devenite virale pe rețelele de socializare indică asupra faptului că Ludmila ar fi fost victima violenței în familie. Soțul femeii era vicepreședinte al Consiliului Raional Hâncești. El este acuzat că ar fi determinat-o la sinucidere și ar fi tăinuit detalii legate de moartea femeii.

Soțul ei, Dumitru Vartic, care între timp a demisionat din funcția de vicepreședinte al Consiliului Raional Hâncești, a respins acuzațiile.

Între timp mai mulți internauți au lansat o petiție on-line în care cer justiție în cazul morții Ludmilei Vartic.

Cazul Ludmilie Vartic și modul în care au reacționat autoritățile și se desfățoară ancheta a fost discutat la Emisiunea Bună seara, moderată de Mircea Surdu la Moldova 1: