81 de ani de la ocuparea repetată a Sorocii de armata sovietică / VIDEO

Astăzi, pe Piața Libertății din Soroca a avut loc un eveniment de comemorare a ostașilor căzuți în cel de-al Doilea Război Mondial. Manifestarea a inclus un recital de cântece și depuneri de flori la monument.

La acțiune au participat deputați ai PSRM, reprezentanți ai conducerii raionului și ai primăriei municipiului Soroca. În fiecare an, aceștia marchează data de 18 martie, zi care în perioada sovietică era numită „eliberarea orașului Soroca de sub ocupația fascistă”.

Declarația de Independență a Republicii Moldova menționează că, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Basarabia a fost ocupată prin forță. Din acest motiv, unii consideră că marcarea acestei zile ridică întrebări legate de respectarea acestui adevăr istoric.

Cinstirea ostașilor căzuți în războiul din anii 1939-1945 este considerată un gest firesc. Indiferent de armata din care au făcut parte, română, germană sau sovietică, aceștia au murit pe câmpul de luptă, executând ordinele primite.

La începutul celui de-al Doilea Război Mondial, la 1 septembrie 1939, Soroca și întreaga Basarabie făceau parte din România. După votul din 27 martie 1918, prin care Sfatul Țării a decis unirea, teritoriul a fost integrat în statul român.

La 28 iunie 1940, Basarabia a fost ocupată de Uniunea Sovietică. Au urmat schimbări importante în viața oamenilor, inclusiv în limbă, educație și administrație. Peste un an, la 22 iulie 1941, armatele române și germane au trecut Prutul și au revenit pe teritoriile pierdute.

În martie 1944, luptele au ajuns din nou în zona Soroca. Victor Botnaru, directorul Muzeului de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat” din Soroca, spune: „Cel care dorește să aducă un omagiu, oștenilor căzuți în martie 44 când trupele de partizani urmați de armatele regulate sovietice au trecut Nistrul, este dreptul lui. Noi toți cunoaștem că la general, înfrângerea fascismului ca un curent ideologic și mișcare antiumană o sărbătorim pe data de 9 mai.”.

Rămâne însă întrebarea: ce a fost totuşi la 18 martie 1944 pentru Soroca şi soroceni, eliberare sau ocupare? Regretatul Nicolae Bulat, fost director al muzeului, explica: „18 martie 1944 a fost o zi în care au avut loc lupte crâncene pentru Basarabia, teritoriu care după votul din 27 martie 1918 a fost parte componentă a României Mari, ne spunea Nicolae Bulat, regretatul director al Muzeului local de Istorie şi Etnografie care acum îi poartă numele. La Soroca au luptat atunci între ele armata română şi germană cu cea sovietică. Dar nu a fost nici o eliberare a oraşului, au fost lupte de ocupare a unei localităţi de armata sovietică”.

Astfel, 18 martie 1944 nu reprezintă o „zi de eliberare”. A marcat începutul unei ocupații militare și instalarea unui regim totalitar, care a afectat puternic populația.